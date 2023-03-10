Украинские полярники с помощью дронов изучают китов

Исследователи сделали фотографии горбатых китов, косаток, морских леопардов, а также выполнили акустические записи морских млекопитающих. Их опубликовал Национальный Антарктический научный центр.

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Как объяснили ученые, измерить этих гигантов с лодки или с берега довольно сложно, а вот изображение из дрона значительно облегчает эту задачу. Например, длина самых распространенных в районе станции горбанов достигает 13 – 15 метров, а синих китов – вообще 30 метров.

Для более точных расчетов наш дрон оснащен дополнительным лазерным альтиметром, который точнее, чем бортовой, определяет расстояние до цели,

– говорит исследовательница китов, сотрудница отдела биологии и экологии НАНЦ Оксана Савенко.

По словам ученых, установив размер кита, ученые могут сделать выводы о его возрастной категории, а это, в свою очередь, позволит лучше понимать состояние популяций китов. Фото кита из дрона / Фото Оксана Савенко, Вадим Ткаченко и Тед Чизман Кит из дрона / Фото Оксана Савенко, Вадим Ткаченко и Тед Чизман Еще одна важная задача этой программы – изучение реакции китов на приближение лодок и их пребывание вблизи. Это международный эксперимент, по результатам которого будут скорректированы правила научных и рекреационных наблюдений за китами в Антарктике. Наблюдать за гигантами с лодки или с берега сложно / Фото Оксана Савенко, Вадим Ткаченко и Тед Чизман С помощью дронов ученые также наблюдают за тем, как взрослые киты учат малышей питаться крилем или как взаимодействуют киты во время групповых охот и социальных контактов. Украинские полярники показали невероятные фото китов из дрона / Фото Оксана Савенко, Вадим Ткаченко и Тед Чизман В Центре напомнили, что комплексное исследование китов на станции началось в 2018 году. Благодаря огромной работе ученых по фотоидентификации животных уже была собрана информация о миграции горбатых китов в Южном полушарии и контакты между популяциями этих великанов.

Исследователь запускает дрон / Фото Оксана Савенко, Вадим Ткаченко и Тед Чизман

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