Народила трьох цуценят під завалами: собаку-матусю врятували через місяць після землетрусу

Волонтери розбирали завали, коли до них підійшла жінка і розповіла, що у неї в підвалі жила вагітна собака. Рятувальники зайшли до напівзруйнованих підвальних помешкань і через деякий час почули собачий гавкіт.

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З-під завалів, пробивши стіну, вони витягли схудлу чотирилапу і трьох цуценят. Господарі тварини кажуть, що вірили у те, що їх улюблениця вижила.

Собака залишилася живою та прогодувала своїх дітей тому, що харчувалася кормом, цілий мішок якого зберігався в підвалі,

– кажуть власники.

При цьому незрозуміло, що пила весь цей час собака.

Собака з цуценятами перебувала під цими завалами / Фото Anadolu Agency​



Сила народила під завалами трьох цуценят / Фото Anadolu Agency



Зараз мама та її малюки почуваються добре / Фото Anadolu Agency

Собака, на прізвисько Сила, виглядала виснаженою, але спромоглася пересуватися без сторонньої допомоги. Маму та її цуценят доставили на лікування до сусіднього міста Адана. Нині вони почуваються добре.

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