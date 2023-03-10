Народила трьох цуценят під завалами: собаку-матусю врятували через місяць після землетрусу
Джерело:Daily Mail
Через 28 днів після руйнівного землетрусу в Туреччині рятувальники врятували собаку, яка виживала під завалами будинку. Коли до добермана дісталися, виявилось, що вона народила трьох цуценят, і всі вони живі.
Новоспечену собаку-матусю врятували через місяць після землетрусу в Туреччині
Волонтери розбирали завали, коли до них підійшла жінка і розповіла, що у неї в підвалі жила вагітна собака. Рятувальники зайшли до напівзруйнованих підвальних помешкань і через деякий час почули собачий гавкіт.
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З-під завалів, пробивши стіну, вони витягли схудлу чотирилапу і трьох цуценят. Господарі тварини кажуть, що вірили у те, що їх улюблениця вижила.
Собака залишилася живою та прогодувала своїх дітей тому, що харчувалася кормом, цілий мішок якого зберігався в підвалі,
– кажуть власники.
При цьому незрозуміло, що пила весь цей час собака.
Сила народила під завалами трьох цуценят / Фото Anadolu Agency
Зараз мама та її малюки почуваються добре / Фото Anadolu Agency
Собака, на прізвисько Сила, виглядала виснаженою, але спромоглася пересуватися без сторонньої допомоги. Маму та її цуценят доставили на лікування до сусіднього міста Адана. Нині вони почуваються добре.
Собаку з трьома цуценятами врятували через місяць після землетрусу: дивіться відео
Порятунок тварин з-під руїн у Туреччині:
- 9 лютого з-під завалів врятували ще одного пухнастика. Тіло собаки, крім голови та передніх лап, повністю було під завалами. Завдяки роботі рятувальників чотирилапого через деякий час вдалося врятувати. Вони розкопали уламки руками.
- Золотистого ретривера, на ім'я Тарчін, витягла португальська команда рятувальників у провінції Хатай. Він провів під завалами близько 200 годин. Собака помітно схуд і поранив морду та лапи, оскільки намагався самотужки прокопати стіну і знайти вихід з-під завалу. На щастя, господар пухнастого також залишився живим. Вже за годину врятований собака возз'єднався з ним.
- Вдалося витягнути і коня, який намагався вибратися впродовж 21 дня. У мережі з'явилося відео порятунку. На ньому видно, що тварина опинилася заблокованою під завалами будівлі. Рятувальники за допомогою спеціальної мотузки звільнили коня із пастки.