Волонтеры разбирали завалы, когда к ним подошла женщина и рассказала, что у нее в подвале жила беременная собака. Спасатели зашли в полуразрушенные подвальные дома и через некоторое время услышали собачий лай.

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Из-под завалов, пробив стену, они вытащили похудевшую четырёхлапую и трех щенков. Хозяева животные говорят, что верили в то, что их любимица выжила.

Собака осталась жива и прокормила своих детей потому, что питалась кормом, целый мешок которого хранился в подвале,

– говорят владельцы.

При этом непонятно, что пила все это время собака.

Собака с щенками находилась под этими завалами / Фото Anadolu Agency



Сила родила под завалами трех щенков / Фото Anadolu Agency



Сейчас мама и ее малыши чувствуют себя хорошо / Фото Anadolu Agency

Собака, по кличке Сила, выглядела истощенной, но смогла передвигаться без посторонней помощи. Маму и ее щенков доставили на лечение в соседний город Адана. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

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