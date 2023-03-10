Новоиспеченную собаку-мамочку спасли через месяц после землетрясения в Турции
Волонтеры разбирали завалы, когда к ним подошла женщина и рассказала, что у нее в подвале жила беременная собака. Спасатели зашли в полуразрушенные подвальные дома и через некоторое время услышали собачий лай.
Смотрите также Turkish Airlines бесплатно перевезла собак-спасателей в первом классе: трогательные фото
Из-под завалов, пробив стену, они вытащили похудевшую четырёхлапую и трех щенков. Хозяева животные говорят, что верили в то, что их любимица выжила.
Собака осталась жива и прокормила своих детей потому, что питалась кормом, целый мешок которого хранился в подвале,
– говорят владельцы.
При этом непонятно, что пила все это время собака.
Собака с щенками находилась под этими завалами / Фото Anadolu Agency
Сила родила под завалами трех щенков / Фото Anadolu Agency
Сейчас мама и ее малыши чувствуют себя хорошо / Фото Anadolu Agency
Собака, по кличке Сила, выглядела истощенной, но смогла передвигаться без посторонней помощи. Маму и ее щенков доставили на лечение в соседний город Адана. Сейчас они чувствуют себя хорошо.
Собаку с тремя щенками спасли через месяц после землетрясения: смотрите видео
Спасение животных из-под развалин в Турции:
- 9 февраля из-под завалов спасли еще одного пушистика. Тело собаки, кроме головы и передних лап, было полностью под завалами. Благодаря работе спасателей четырёхлапого спустя некоторое время удалось спасти. Они раскопали обломки руками.
- Золотистого ретривера по имени Тарчин извлекла португальская команда спасателей в провинции Хатай. Он провел под завалами около 200 часов. Собака заметно похудела и ранила морду и лапы, поскольку пыталась самостоятельно прокопать стену и найти выход из-под завала. К счастью, хозяин пушистого тоже остался жив. Уже через час спасенная собака воссоединилась с ним.
Удалось вытащить и лошадь, которая пыталась выбраться в течение 21 дня. В сети появилось видео спасения. На нем видно, что животное оказалось заблокированным под завалами здания. Спасатели с помощью специальной веревки освободили коня из ловушки.