Вперше в історії: собаки прикордонників візьмуть участь в параді до Дня Незалежності

Вперше в історії собаки прикордонників будуть учасниками параду до 30-річчя Незалежності України. Тварин уже готують до дійства.

Підготовка розпочалась на Львівщині. Саме там кінологи тренують тварин до параду.

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У параді до Дня Незалежності візьме участь 33 собаки

Підготовка парадного розрахунку кінологів та їх собак уже розпочалась на базі кінологічного навчального центру Держприкордонслужби, що у Великих Мостах на Львівщині.

Для участі у параді відібрані 33 кінологи зі службовими собаками, які представлятимуть прикордонне відомство у День Незалежності,

– розповіли прикордонники.

Наголосили, що всі собаки, які братимуть участь у параді, – спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків. Вони вже встигли зарекомендувати себе на службі.

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На базі центру собак тренуватимуть протягом місяця, а потім вони продовжать підготовку в Києві.

Підготовка собак до параду вже почалась / Фото з фейсбуку Держприкордонслужби

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"Собаки мають поводити себе спокійно, звикнути до місця проведення заходу, не реагувати на сторонніх людей та інші подразники", – пояснили такі заходи прикордонники.

Парад до Дня Незалежності відбудеться у Києві 24 серпня.

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