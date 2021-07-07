Під час навчань на фронті вдалося зробити неймовірну теплу світлину. Чудовий кадр, який швидко розлетівся мережею, зробила фронтовий медик.
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Під час навчань один з військових мусив імітувати пораненого. Його пес Бім супроводжував його під час навчальної евакуації.
Коли Бім побачив, що господар лежить, а його очі закриті, то ліг просто на нього та вирішив померти разом з ним. Миле фото, яке стало черговим доказом вірності собак, швидко стало хітом соцмереж.