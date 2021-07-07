Во время учений на фронте удалось сделать невероятную теплую фотографию. Замечательный кадр, который быстро разлетелся сетью, сделала фронтовой медик.

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Во время учений один из военных должен был имитировать раненого. Его пес Бим сопровождал его во время учебной эвакуации.

Когда Бим увидел, что хозяин лежит, а его глаза закрыты, то лег прямо на него и решил умереть вместе с ним. Милое фото, которое стало очередным доказательством верности собак, быстро стало хитом соцсетей.