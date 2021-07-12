Підготовка розпочалась на Львівщині. Саме там кінологи тренують тварин до параду.
До теми Як познайомити собаку з іншими улюбленцями: корисні поради
У параді до Дня Незалежності візьме участь 33 собаки
Підготовка парадного розрахунку кінологів та їх собак уже розпочалась на базі кінологічного навчального центру Держприкордонслужби, що у Великих Мостах на Львівщині.
Для участі у параді відібрані 33 кінологи зі службовими собаками, які представлятимуть прикордонне відомство у День Незалежності,
– розповіли прикордонники.
Наголосили, що всі собаки, які братимуть участь у параді, – спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків. Вони вже встигли зарекомендувати себе на службі.
На базі центру собак тренуватимуть протягом місяця, а потім вони продовжать підготовку в Києві.
Підготовка собак до параду вже почалась / Фото з фейсбуку Держприкордонслужби
Цікаво Остання пригода: зворушлива історія дружби людини та собаки
"Собаки мають поводити себе спокійно, звикнути до місця проведення заходу, не реагувати на сторонніх людей та інші подразники", – пояснили такі заходи прикордонники.
Парад до Дня Незалежності відбудеться у Києві 24 серпня.
Читайте більше Надприродна відданість: як собака сумував за "пораненим" бійцем ЗСУ – вражаюче фото