Подготовка началась на Львовщине. Там кинологи тренируют животных к параду.
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В параде ко Дню Независимости примет участие 33 собаки
Подготовка парадного расчета кинологов и их собак уже началась на базе кинологического учебного центра Госпогранслужбы, что в Великих Мостах Львовской области.
Для участия в параде отобраны 33 кинологи со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в День Независимости,
– рассказали пограничники.
Отметили, что все собаки, которые будут участвовать в параде, – специализируются на поиске оружия и наркотиков. Они уже успели зарекомендовать себя на службе.
На базе центра собак будут тренировать в течение месяца, а затем они продолжат подготовку в Киеве.
Подготовка собак к параду уже началась / Фото с фейсбуке Госпогранслужбы
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"Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители", – объяснили такие мероприятия пограничники.
Парад ко Дню независимости пройдет в Киеве 24 августа.
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