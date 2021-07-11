Карлос взяв щеня ще 10 років тому та назвав його Монті. Чоловік та собака стали найкращими друзями та подорожували разом по всій Великій Британії.

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Але 18 місяців тому собака занедужав. Ветеринари поставили страшний діагноз – лейкемія. Спочатку Монті добре реагував на хіміотерапію, але згодом стало зрозуміло, що незабаром друзям доведеться розлучитися.

Нерозлучні друзі / Фото SWNS

Карлос вирішив подарувати своєму улюбленцю останню пригоду. Йому потрібно бул вирушити у уельське містечко Брекон, поруч з яким розташовані мальовничі висоти.

Чоловік взяв з собою тачку, застелив її зручними ковдрами, вклав у "транспорт" Монті та повіз його оглядати неймовірні пейзажі.

Остання пригода друзів / Фото SWNS

Вчинок Карлоса швидко отримав визнання мережі, але згодом він отримав погану звістку – хвороба остаточно здолала Монті. Втім, чоловік радий, що зробив для друга все можливе та з усмішкою згадує веселі подорожі зі своїм собакою.

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