Собака-інтровертка любить загадково сидіти на стільчику, поки інші граються: вірусне відео

У Північній Кароліні мешкає собака, яка за своїм незалежним і стриманим характером дуже схожа на кота. Вона не бавиться з іншими песиками, а просто звисока на них дивиться, сидячи на стільці.

Песик на ім'я Пого часто буває у спеціальному "садку" для песиків. Одного разу її хазяїн зняв відео і показав, як вона "розважається".

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Собачка, яка не любить товариства

Чотирирічна собачка Пого – це суміш боксера і бульдога. Вона любить бути осторонь веселощів, не грається з іншими собаками і загадково сидить наодинці. Часто у неї байдужа, так би мовити, pocker-face, мордочка.

Відео з її типовим загадковим виразом стало вірусним у тіктоці і набрало вже понад 200 тисяч лайків.

Хазяйка Пого Грейс Вілер має власне припущення, чому її собака поводиться настільки незвично.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Коли вона встає на стільці, ми думаємо, що це її спосіб дати зрозуміти іншим собакам, що вона вважає себе кращою за них,

– сказала Вілер.



Пого любить звисока споглядати на інших / Фото з The Dodo

Жінка розповіла, що її улюблениця завжди стрибала на табуретки чи все, що призначене для людини. Але Пого не просто сидить по-людськи: вона ще перейняла багато інших дивних людських манер.

Вона любить притискатися в ліжку, як людина, сидіти поверх речей – стільці, бар, лавки, іноді люди. Їй подобається їздити в машині, і вона вивішує лікоть у вікно, як людина. Вона любить людей більше, ніж собак,

– розповіла її хазяйка.

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Хоча Пого може не цікавитися іграми з іншими собаками, її мама любить її за унікальний характер.