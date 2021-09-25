Так пітбуль обожнює сидіти на підвищеннях і спостерігати за людьми, наче він кіт. Відповідні відео його господарі виклали у тікток і зробили його популярним.

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Пітбуль на холодильнику

У тіктоці профіль Мако, який думає, що він кіт, має понад 16 мільйонів вподобань. Відео з його незворушним позуванням на холодильнику часто потрапляють у рекомендації і стають вірусними.

Хазяйки Мако Бетані і Саманта колись взяли його з притулку. Вони припускають, що песик до того, як потрапити у їхній дім, жив із котами. Найімовірніше, саме там він навчився слідувати їхнім діям.

Ще одна особливість Мако – він не гавкає та дуже любить котячі солодощі та іграшки. Дівчата не дивуються його уподобанням і не намагаються "перевиховати". Схоже, вони навіть дуже люблять його дивакуваті звички.

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Джерело: The Spruce