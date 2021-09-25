Так питбуль обожает сидеть на возвышениях и наблюдать за людьми, как будто он кот. Соответствующие видео его хозяева выложили в тикток и сделали его популярным.
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Питбуль на холодильнике
В тиктоке профиль Мако, который думает, что он кот, имеет более 16 миллионов лайков. Видео с его невозмутимым позированием на холодильнике часто попадают в рекомендации и становятся вирусными.
Хозяйки Мако Бетани и Саманта когда-то взяли его из приюта. Они предполагают, что собачка до того, как попасть в их дом, жил с котами. Скорее всего, именно там он научился следовать их действиям.
Еще одна особенность Мако – он не лает и очень любит кошачьи сладости и игрушки. Девушки не удивляются его предпочтениям и не пытаются "перевоспитать". Похоже, они даже очень любят его странные привычки.
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Почему коты любят сидеть на высоте
Источник: The Spruce
- Коты беспрекословно любят сидеть на окнах и балконах, наблюдая за "малой" жизнью. Такое поведение прописано в их генетическом коде и является инстинктивным.
- Они одновременно хищники для мышей, птиц, кроликов и других мелких животных, а также добыча – для крупных животных.
- Высшая точка обзора не только дает кошкам лучший взгляд на потенциальную добычу, но также дает им некоторую защиту от больших животных.
- В домах с несколькими взрослыми кошками лежание в высших точках может быть определенным символом статуса. Кошку с лучшей точкой обзора обычно считают доминантной.