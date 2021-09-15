Важно помнить: переезд – это действительно стрессовая ситуация для вашего кота. Однако, существует несколько лайфхаков, которые помогут мурчалке быстрее акклиматизироваться в новом пространстве и не чувствовать себя изгоем.

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Постепенно знакомьте кошку с ее новым домом

Кошки очень привязаны к своему окружению, поэтому изменения у них всегда вызывают тревогу. Если вы когда-нибудь переезжали с кошками и вводили их в новое хозяйство, вы знаете, что лучше всего делать это постепенно. Речь идет прежде о пребывании в одной комнате, потом увеличивая квадратуру и позволяя гулять всем новым домом.

Такой способ знакомства дает возможность чувствовать себя в безопасности в ограниченном пространстве. Поставьте лоток, лежанку, царапанку и мисочки с кормом и водой в одной комнате с кошкой. Это дает возможность привыкнуть к новым звукам и запахам. И только потом стоит позволять кошке выходить в новое пространство.



Начинайте постепенно знакомить кошку с новым пространством / Фото с Unsplash

Если кот решит спрятаться под кроватью или в темном углу, пусть там и сидит, не лезьте к нему с советами и цеплянием. Он выйдет тогда, когда будет чувствовать себя безопасно.

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina® , разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Окружите вещами, которые имеют знакомый запах

Попробуйте распаковать большую часть вещей из старого дома, прежде чем пустить кошку гулять по новому помещению. Положите в комнату любимую лежанку кошки, одеяло, игрушки или любой знакомый им предмет.

Размещение предметов, которые пахнут привычным пространством и людьми, также может помочь. Например, вы можете положить старый свитер или футболку для бега – то, что пахнет вами и пахнет домашним. Поскольку кошки имеют очень чувствительный нос, так они выясняют, безопасно здесь или нет.



Ради кота создайте в новом доме запах старого / Фото с Unsplash

Убедитесь, что новое пространство безопасно

Держите двери и окна закрытыми и убедитесь, что нет никаких промежутков или отверстий, куда кошка могла бы убежать. Поскольку новый дом повлечет стресс, животное может пытаться попасть к старому. Так кошка может прибегнуть к бегству, думая, что это безопаснее, чем новое пространство.

Если же ваши коты выходят на самовыгул, убедитесь, что в новом дворе нет ядовитых растений и опасности в виде бойцовских собак, траншей и тому подобное.

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Первый самовыгул

Лучше всего дать две недели коту для приспособления в новом доме. Когда дом станет ему знакомым, можете отпустить на самовыгул. Через две недели возьмите кота с собой на улицу и дайте ему немного исследовать пространство. Примерно через 10 минут возьмите его внутрь.

С каждым днем ​​увеличивайте время, пока животное не будет чувствовать себя в безопасности и не узнает местность.

Важно! Убедитесь, что ваша кошка имеет на ошейнике правильно обозначенный новый адрес и ваш контактный номер телефона.