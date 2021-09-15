Важливо пам'ятати: переїзд – це насправді стресова ситуація для вашого кота. Проте, існує декілька лайфхаків, які допоможуть муркотуну швидше акліматизуватися у новому просторі і не почуватися вигнанцем.

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Поступово знайомте кішку з її новим будинком

Кішки дуже прив'язані до свого оточення, тому зміни у них завжди викликають тривогу. Якщо ви коли-небудь переїжджали з кішками і вводили їх у нове господарство, ви знаєте, що найкраще робити це поступово. Йдеться спершу про перебування в одній кімнаті, згодом збільшуючи квадратуру і дозволяючи гуляти усім новим домом.

Такий спосіб знайомства дає можливість відчувати себе в безпеці в обмеженому просторі. Поставте лоток, лежанку, дряпалку і мисочки з кормом і водою в одній кімнаті з кішкою. Це дає можливість звикнути до нових звуків та запахів. І лише згодом варто дозволяти кішці виходити у новий простір.



Починайте поступово знайомити кішку з новим простором / Фото з Unsplash

Якщо кіт вирішить сховатися під ліжком чи у темному кутку, нехай там і сидить, не лізьте до нього з порадами і чіплянням. Він вийде тоді, коли почуватиметься безпечно.

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Оточіть речами, які мають знайомий запах

Спробуйте розпакувати більшу частину речей зі старого будинку, перш ніж пустити кішку гуляти по новому помешканню. Покладіть у кімнату улюблену лежанку киці, ковдру, іграшки або будь-який знайомий їм предмет.

Розміщення предметів, які пахнуть звичним простором і людьми, також може допомогти. Наприклад, ви можете покласти старий светр або футболку для бігу – щось, що пахне вами і пахне домашнім. Оскільки кішки мають дуже чутливий ніс, так вони з'ясовують, чи безпечно щось чи ні.



Заради кота створіть у новому домі запах старого / Фото з Unsplash

Переконайтеся, що новий простір безпечний

Тримайте двері та вікна зачиненими та переконайтеся, що немає жодних проміжків чи отворів, куди кішка могла б втекти. Оскільки новий дім спричинить стрес, тварина може намагатися потрапити до старого. Так кішка може вдатися до втечі, думаючи, що це безпечніше, ніж новий простір.

Якщо ж ваші коти виходять на самовигул, переконайтеся, що у новому дворі немає отруйних рослин і небезпеки у вигляді бійцівських собак, траншей тощо.

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Перший самовигул

Найкраще буде дати два тижні коту для пристосування у новому домі. Коли будинок стане йому знайомим, можете відпустити на самовигул. Через два тижні візьміть кота з собою на вулицю і дайте йому трохи дослідити простір. Приблизно через 10 хвилин візьміть його всередину.

З кожним днем збільшуйте час, поки тварина не почуватиметься в безпеці і не пізнає місцевість.

Важливо! Переконайтеся, що ваша кішка має на нашийнику правильно позначену нову адресу та ваш контактний номер телефону.

До того ж пам'ятайте: незалежно від того, який характер у тварини, адаптуватися до нового будинку буде важко. Не сваріть кота, але і не переслідуйте його щохвилини, показуючи гіперопіку. Мине час і тварина спокійно акліматизується у новому просторі.