Пухнасті улюбленці не люблять різкі запахи оцту й нафталіну. Часто власники не знають цього й використовують оцет при чищенні котячого лотка. Тоді похід в туалет перетворюється для котика на страждання.

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Запахи на кухні



Їжа, яка приємно пахне для людей, може бути неприйнятною для кішок / Фото Unsplash

Цитрусові: коли господарі чистять лимони або апельсини, котики намагаються втекти якомога далі. Ці фрукти не є небезпечними для пухнастиків, а просто викликають негативну реакцію та не подобаються їм.

коли господарі чистять лимони або апельсини, котики намагаються втекти якомога далі. Ці фрукти не є небезпечними для пухнастиків, а просто викликають негативну реакцію та не подобаються їм. Цибуля та часник. Запах цих овочів може викликати подразнення слизової оболонки очей та сльозовиділення у кішки – точнісінько, як у людей.

Запах цих овочів може викликати подразнення слизової оболонки очей та сльозовиділення у кішки – точнісінько, як у людей. Кориця. Ця нешкідлива, на перший погляд, спеція, абсолютно не подобається кішкам.

Запахи у ванній кімнаті



Стежте, щоб кіт не мав доступу до косметики та мийних засобів / Фото Unsplash

Косметика й мийні засоби. Усе це може бути небезпечним для котика. Сильні аромати косметичних засобів здатні подразнювати органи нюху. А ось випари мийних засобів можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю та призвести до опіків дихальних шляхів.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Запахи в саду



Лаванда у надто великій кількості може виявитися токсичною для котика / Фото Unsplash

Лаванда: коти не люблять її. За допомогою лаванди або лавандової олії можна відучити кота від небажаних місць у домі.

Важливо! Якщо вирощуєте лаванду в саду, стежте, щоб її не було надто багато. У великій кількості рослина може стати токсичною для муркотунів.