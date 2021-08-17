Пухнасті улюбленці не люблять різкі запахи оцту й нафталіну. Часто власники не знають цього й використовують оцет при чищенні котячого лотка. Тоді похід в туалет перетворюється для котика на страждання.
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Запахи на кухні
Їжа, яка приємно пахне для людей, може бути неприйнятною для кішок / Фото Unsplash
- Цитрусові: коли господарі чистять лимони або апельсини, котики намагаються втекти якомога далі. Ці фрукти не є небезпечними для пухнастиків, а просто викликають негативну реакцію та не подобаються їм.
- Цибуля та часник. Запах цих овочів може викликати подразнення слизової оболонки очей та сльозовиділення у кішки – точнісінько, як у людей.
- Кориця. Ця нешкідлива, на перший погляд, спеція, абсолютно не подобається кішкам.
Запахи у ванній кімнаті
Стежте, щоб кіт не мав доступу до косметики та мийних засобів / Фото Unsplash
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Косметика й мийні засоби. Усе це може бути небезпечним для котика. Сильні аромати косметичних засобів здатні подразнювати органи нюху. А ось випари мийних засобів можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю та призвести до опіків дихальних шляхів.
Запахи в саду
Лаванда у надто великій кількості може виявитися токсичною для котика / Фото Unsplash
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Лаванда: коти не люблять її. За допомогою лаванди або лавандової олії можна відучити кота від небажаних місць у домі.
Як відучити кота шкодити за допомогою запахів
За допомогою нешкідливих, але неприємних для котика ароматів можна відучити від певних місць / Фото Unsplash
Запахи, які не люблять коти, можна використовувати для відлякування тварини від певних місць в домі. Наприклад, за допомогою апельсинових шкірок або ефірної олії можна привчити кота не ходити до туалету в певному місці (якщо він може зробити це повз лоток).
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А за допомогою ганчірки з оцтом ви можете відлякати кота від дивану, об який не можна точити кігті. Однак дбайте, щоб концентрація речовини була не надто великою – адже це може зашкодити здоров'ю тварини й навіть людей, які живуть у домі.