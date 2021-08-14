Коти, які мали позитивний досвід купання, особливо із малого віку, часто люблять воду. Існують також певні породи, які залюбки приймають ванну.

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Історичні передумови

Вважається, що кішки були приручені 9500 років тому на Близькому Сході. Вони розвивалися в умовах посушливого клімату пустелі. Відтак не зустрічали ані річок, ані озер чи навіть дощів. Це призвело до того, що нинішні кішки переважно уникають водойм.

Навіть на вулиці вони часто шукають притулку від дощу та грози. У сучасних котів хованки від води стали інстинктивними.



Нелюбов до води розвинулася інстинктивно / Фото з Unsplash

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Втім, цей фактор не стосується всіх порід, оскільки деякі з них люблять перебувати у воді через свою еволюційну історію. Турецький ван і турецька ангора, наприклад, відомі своєю любов'ю до води та вмінням плавати.

Вони адаптувалися до свого клімату в регіоні озера Ван в Туреччині, скидаючи шерсть влітку, щоб плавати і ловити рибу.

Деякі інші породи, які зазвичай прихильно ставляться до води:

бенгальський кіт,

мейн-кун

американський бобтейл.

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Кішки чутливі до запахів

Коти мають надзвичайний нюх, що у 14 разів чутливіший за людський. Сильні запахи, пов'язані з шампунями та кондиціонерами, можуть сприяти відразі кішок до купання. Деякі також припускають, що вашій кішці може не сподобатися аромат хімікатів з водопровідної води.



Котам може не подобатися запах хлорки у воді / Фото з Unsplash

Коти люблять бути чистими і теплими

Коти скрупульозні у своїй природній чистоті і значну частину свого часу витрачають на догляд, зберігаючи своє хутро чистим, розплутаним та добре кондиціонованим. Кішки також підтримують більш високу температуру тіла, а самоочищення допомагає підтримувати і регулювати температуру.

Коли шерсть кішки намокає, вона стає досить важкою, що ускладнює швидке повернення до сухого, теплого стану. Волога шерсть також може змусити кота відчувати себе повільно і не так спритно, як зазвичай, що призводить до незручного відчуття неможливості швидко вийти з ситуації.

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Відраза до води

Досвід багатьох котів з водою не є позитивним – це поневіряння під зливою без укриття, обприскування водою та примусові ванни. Це відкладає негативне сприйняття моменту, тому більшість кішок не люблять воду у подальшому житті.