Коты, которые имели положительный опыт купания, особенно с малого возраста, часто любят воду. Существуют также определенные породы, которые охотно принимают ванну.

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Исторические предпосылки

Считается, что кошки были приручены 9500 лет назад на Ближнем Востоке. Они развивались в условиях засушливого климата пустыни. Поэтому не встречали ни рек, ни озер или даже дождей. Это привело к тому, что нынешние кошки преимущественно избегают водоемов.

Даже на улице они часто ищут убежища от дождя и грозы. У современных котов прятки от воды стали инстинктивными.



Нелюбовь к воде развилась инстинктивно / Фото с Unsplash

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Впрочем, этот фактор не касается всех пород, поскольку некоторые из них любят находиться в воде из-за своей эволюционной истории. Турецкий ван и турецкая ангора, например, известны своей любовью к воде и умением плавать.

Они адаптировались к своему климату в регионе озера Ван в Турции, сбрасывая шесть летом, чтобы плавать и ловить рыбу.

Некоторые другие породы, которые обычно благосклонно относятся к воде:

бенгальский кот,

мейн-кун

американский бобтейл.

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Кошки чувствительны к запахам

Коты имеют чрезвычайное обоняние, что в 14 раз чувствительнее человеческого. Сильные запахи, связанные с шампунями и кондиционерами, могут способствовать отвращению кошек к купанию. Некоторые также предполагают, что вашей кошке может не понравиться аромат химикатов из водопроводной воды.



Котам может не нравиться запах хлорки в воде / Фото с Unsplash

Коты любят быть чистыми и теплыми

Коты скрупулезные в своей природной чистоте и значительную часть своего времени тратят на уход, сохраняя свой мех чистым, распутанным и хорошо кондиционированным. Кошки также поддерживают более высокую температуру тела, а самоочищение помогает поддерживать и регулировать температуру.

Когда шерсть кошки намокает, она становится достаточно тяжелой, что затрудняет быстрое возвращение к сухому, теплому состоянию. Влажная шерсть также может заставить кота чувствовать себя медленно и не так ловко, что, как правило, приводит к неудобному ощущению невозможности быстро выйти из ситуации.

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Отвращение к воде