Такое поведение свидетельствует о давних кошачьих инстинктах. Хотя иногда такие действия любимца могут раздражать хозяев, ругать кота за них нельзя.

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Скребки и накрытия миски с едой: какая причина

Многие коты царапают, лапают или разминают пространство вокруг своей миски до или после еды. Это пример инстинктивного, подсознательного поведения. Коты могут прибегать к "закапываниям", никогда даже не видя такого от своих родителей. Привычка лежит глубоко в корнях кошачьих и присуща диким хищникам.

Некоторые кошки могут довести это поведение до крайности, тратя много времени на царапанье пола или разминание ковра вокруг миски с едой. В некоторых случаях кошки могут накрывать миски другими предметами, к которым дотянутся: полотенцами, салфетками, пакетами и тому подобное.



Кошачье загребание пищи – давний инстинкт / Фото с Unsplash

Интересно Почему коты перестают есть, когда видно дно миски, но еда в ней есть

В дикой природе кошки часто закапывают свои остатки пищи и кал. Это защитная мера, чтобы враги не могли их отследить: закопанная пища имеет незначительный запах и не привлекает падальцев или хищников.

Если вы положите газеты или пластик под тарелки с едой, то кошка будет царапатся под ней, измельчать и даже накапливать их на миску с едой.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.

"Закапываю, потому что мне это не нравится"

В некоторых случаях кошки царапают или закапывают пищу или другие предметы, которые им не нравятся. Такое поведение похоже на закапывание кала в лотке или земли. Это как психологически позволяет кошке избавиться того, что ей не нравится.

Кроме того, поскольку коты часто спят там, где едят, загребания отходов может стать способом "уборки" личного пространства.



Иногда загребаниями кот показывает, что не хочет есть определенную пищу / Фото с Unsplash

Как прекратить кошачьи загребания вокруг миски

Сами по себе скребки не являются вредным поведением. Они не вредят кошке, и вряд ли наносят ущерб хозяевам. Но вред наносят плитке, линолеуму или ламинату.

Чтобы уберечь покрытие пола, можно воспользоваться некоторыми лайфхаками.