Пушистые любимцы не любят резкие запахи уксуса и нафталина. Часто владельцы не знают этого и используют уксус при чистке кошачьего лотка. Тогда поход в туалет превращается для котика в страдания.

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Запахи на кухне



Еда, которая приятно пахнет для людей, может быть неприемлемой для кошек / Фото Unsplash

Цитрусовые: когда хозяева чистят лимоны или апельсины, котики пытаются убежать как можно дальше. Эти фрукты не опасны для пушистиков, а просто вызывают негативную реакцию и не нравятся им.

Лук и чеснок. Запах этих овощей может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз и слезотечение у кошки – совсем как у людей.

Корица. Эта безобидная, на первый взгляд, специя, совершенно не нравится кошкам.

Запахи в ванной комнате



Следите, чтобы кот не имел доступа к косметике и моющим средствам / Фото Unsplash

Косметика и моющие средства. Все это может быть опасным для котика. Сильные ароматы косметических средств способны раздражать органы обоняния. А вот испарения моющих средств могут нанести серьезный вред здоровью и привести к ожогам дыхательных путей.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Запахи в саду



Лаванда в слишком большом количестве может оказаться токсичной для котика / Фото Unsplash

Лаванда: коты не любят ее. С помощью лаванды или лавандового масла можно отучить кота от нежелательных мест в доме.

Важно! Если выращиваете лаванду в саду, следите, чтобы ее не было слишком много. В большом количестве растение может стать токсичным для кошек.