Цілющий кіт: як пухнастик рятує грізного пітбуля від страху й тривоги

Власниця собаки усиновила 2 покинутих кошенят, однак тільки один із них допоміг пітбультер'єру Дейзі боротися з тривогою. Грізний пес полюбив малюків навіть більше, ніж інших собак.

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Кошенят знайшли на вулиці

Малюкам було не більше як місяць, коли небайдужий перехожий підібрав їх на вулиці та привіз до притулку в Нью-Йорку. Через тиждень волонтерка Розмарі забрала котиків додому – щоб ті звикли жити в родині. У майбутньому Розмарі планувала прилаштувати малюків у люблячі сім'ї.

У Розмарі теж раніше був котик на прізвисько Пухнастик. Улюбленець прожив 20 років, однак його не стало на минулий Новий рік.

Також Розмарі утримує собаку Дейзі – метиса пітбультер'єра. Дейзі потрапила до одного із Центрів догляду за тваринами у Нью-Йорку. Собаці пощастило, адже Розмарі помітила її та усиновила.



Дейзі швидко знайшла спільну мову з кошенятами / Фото ASPCA

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Пітбуль полюбив котиків

Дейзі стала справжньою прийомною мамою для кошенят. Вона піклувалася про них, вилизувала їх, спала з малюками та майже він них не відходила.

Я думаю, вона завжди хотіла бути мамою, – міркує Розмарі.



Собака швидко знайшла спільну мову з кошенятами / Фото ASPCA

Дейзі має тривожний розлад

4 роки тому Розмарі прийшла додому та помітила, що собака страшенно налякана. Тіло Дейзі трусилося, а сама вона намагалася сховатися.

Я думаю, щось справді налякало її. Відтоді вона не любить залишатися вдома сама, – розповідає Розмарі.

Власниця собаки радилася з ветеринарами та зоопсихологами, які призначали Дейзі різні препарати, однак нічого не допомагало.

Собака не хотіла повертатися додому після ранкової прогулянки. Вона постійно думала, що хазяйка покине її та більше не прийде.



Один із котиків завжди лягає поруч із Дейзі / Фото ASPCA

Цілющий ефект кішки

Після того, як у домі з'явилися кошенята, Розмарі помітила, що пітбулька більше не труситься. Один із котиків подіяв на собаку заспокійливо.

Жінка вирішила усиновити обох кошенят. Вона назвала їх Тюльпан та Спарклз.

Попри те, що котиків двоє, "цілющим" для Дейзі став тільки Тюльпан. Він зустрічає собаку після ранкової прогулянки біля дверей і проводжає її в дім. Так Дейзі стала спокійнішою і без проблем залишається вдома сама.

Щоразу, коли Дейзі лягає відпочити, Тюльпан приєднується до неї. Він став найкращим другом собаки, а тій більше подобається проводити час із котиками, ніж з іншими псами.



Кошеня стало справжніми ліками для собаки / Фото ASPCA

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Про Дейзі написали Книгу