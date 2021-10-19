Собачка по имени Пого часто бывает в специальном "саду" для собак. Однажды ее хозяин снял видео и показал, как она "развлекается".

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Собачка, которая не любит общества

Четырехлетняя собачка Пого – это смесь боксера и бульдога. Она любит быть в стороне веселья, не играет с другими собаками и загадочно сидит в одиночестве. Часто у нее безразличная, так сказать, pocker-face, мордочка.

Видео с ее типичным загадочным выражением стало вирусным в тиктоке и набрало уже более 200 тысяч лайков.

Хозяйка Пого Грейс Вилер имеет собственное предположение, почему ее собака ведет себя настолько необычно.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Когда она встает на стулья, мы думаем, что это ее способ дать понять другим собакам, что она считает себя лучше, чем они,

– казала Вилер.



Пого любит свысока наблюдать за другими / Фото с The Dodo

Женщина рассказала, что ее любимица всегда прыгала на табуретки или все, что предназначено для человека. Но Пого не просто сидит по-человечески: она еще переняла многие другие странные человеческие манеры.

Она любит прижиматься в постели, как человек, сидеть поверх вещей – стулья, бар, скамейки, иногда люди. Ей нравится ездить в машине, и она вывешивает локоть в окно, как человек. Она любит людей больше, чем собак,

– рассказала ее хозяйка.

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Хотя Пого может не интересоваться играми с другими собаками, ее мама любит ее за уникальный характер.