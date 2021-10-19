Собачка по имени Пого часто бывает в специальном "саду" для собак. Однажды ее хозяин снял видео и показал, как она "развлекается".
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Собачка, которая не любит общества
Четырехлетняя собачка Пого – это смесь боксера и бульдога. Она любит быть в стороне веселья, не играет с другими собаками и загадочно сидит в одиночестве. Часто у нее безразличная, так сказать, pocker-face, мордочка.
Видео с ее типичным загадочным выражением стало вирусным в тиктоке и набрало уже более 200 тысяч лайков.
Хозяйка Пого Грейс Вилер имеет собственное предположение, почему ее собака ведет себя настолько необычно.
Когда она встает на стулья, мы думаем, что это ее способ дать понять другим собакам, что она считает себя лучше, чем они,
– казала Вилер.
Пого любит свысока наблюдать за другими / Фото с The Dodo
Женщина рассказала, что ее любимица всегда прыгала на табуретки или все, что предназначено для человека. Но Пого не просто сидит по-человечески: она еще переняла многие другие странные человеческие манеры.
Она любит прижиматься в постели, как человек, сидеть поверх вещей – стулья, бар, скамейки, иногда люди. Ей нравится ездить в машине, и она вывешивает локоть в окно, как человек. Она любит людей больше, чем собак,
– рассказала ее хозяйка.
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Хотя Пого может не интересоваться играми с другими собаками, ее мама любит ее за уникальный характер.