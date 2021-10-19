Песик на ім'я Пого часто буває у спеціальному "садку" для песиків. Одного разу її хазяїн зняв відео і показав, як вона "розважається".
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Собачка, яка не любить товариства
Чотирирічна собачка Пого – це суміш боксера і бульдога. Вона любить бути осторонь веселощів, не грається з іншими собаками і загадково сидить наодинці. Часто у неї байдужа, так би мовити, pocker-face, мордочка.
Відео з її типовим загадковим виразом стало вірусним у тіктоці і набрало вже понад 200 тисяч лайків.
Хазяйка Пого Грейс Вілер має власне припущення, чому її собака поводиться настільки незвично.
Коли вона встає на стільці, ми думаємо, що це її спосіб дати зрозуміти іншим собакам, що вона вважає себе кращою за них,
– сказала Вілер.
Пого любить звисока споглядати на інших / Фото з The Dodo
Жінка розповіла, що її улюблениця завжди стрибала на табуретки чи все, що призначене для людини. Але Пого не просто сидить по-людськи: вона ще перейняла багато інших дивних людських манер.
Вона любить притискатися в ліжку, як людина, сидіти поверх речей – стільці, бар, лавки, іноді люди. Їй подобається їздити в машині, і вона вивішує лікоть у вікно, як людина. Вона любить людей більше, ніж собак,
– розповіла її хазяйка.
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Хоча Пого може не цікавитися іграми з іншими собаками, її мама любить її за унікальний характер.