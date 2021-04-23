Тиждень ідентифікації тварин: що робити, якщо ви знайшли на вулиці собаку або кішку

Джерело:24 канал
З 7 до 23 квітня 2021 року в Сполучених Штатах Америки відзначають тиждень ідентифікації домашніх тварин. Кожен відповідальний власник має обов'язково подбати про те, щоб його собака або кішка змогли повернутися додому, якщо загубляться.
В Україні ще не набула популярності послуга чипування улюбленців мікрочипами. Зазвичай мікрочипи використовують власники породистих племінних тварин, а також ті, хто хоче виїхати з улюбленцем закордон.
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Фахівці порахували, що кожна третя домашня тварина у якийсь момент свого життя губиться. Серед тварин, що потрапляють до притулків, 50 – 60% колись були домашніми. Тому дуже важливо допомогти своєму улюбленцю повернутися додому.
Це крихітна капсула, що вживлюється під шкіру тварини. Кожному мікрочипу привласнюють спеціальний код, що вноситься до міжнародної бази. Дані з чипа можна зчитувати за допомогою спеціального сканера, які є у ветеринарних клініках, притулках, організаціях із порятунку тварин тощо.
Серед переваг чипа – він залишиться з вашою твариною назавжди, ніколи не загубиться й не зникне, на відміну від нашийника з адресником, наприклад.
Кожен хазяїн має подбати про ідентифікацію своєї тварини / Фото Unsplash
Клеймо для тварин – це невелике татуювання на шкірі, що містить цифрово-буквений код. Як правило, у клеймі вказують дані про розплідник, де народилася породиста собака. Серед переваг клейма – його можна побачити неозброєним оком, для цього не потрібні спеціальні пристрої.
Однак зазвичай клеймо не повідомляє інформації саме про власника собаки, тому клеймування не виключає використання інших способів ідентифікації.Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.
Адресник – простий та дешевий спосіб ідентифікації / Фото Wolcha
Це найпростіший спосіб ідентифікувати свою тварину, доступний кожному.
До теми: Адресник для собак: що це і чому без нього не обійтися
Сьогодні існує багато видів адресників, які можна обирати на власний смак. З недоліків – собака або кішка можуть загубити нашийник з адресником, або ж його можуть вкрасти.
Якщо знайшли на вулиці домашню тварину, не залишайте її в біді / Фото Unsplash
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Якщо ви забрали загублену кішку або собаку без адресника, обов'язково відвідайте ветеринарну клініку та спробуйте знайти чіп.