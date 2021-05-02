В руки неравнодушной женщины попадают больные котята и взрослые беспризорные кошки.

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Оксана до сих пор помнит своего первого подопечного.

Мы подобрали на улице котенка, который был облит кислотой. Я забрала его домой, мы вылечили котенка и пристроили его, – рассказывает Оксана Милованова.

С тех пор началось волонтерство владелицы приюта. Каждый воспитанник приюта имеет собственную историю.



Кота Бонжурчика нашли на пляже с раной на хвосте / Скриншот / Суспильне

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца.

А ласковая кошка Ялынка много лет жила на трубах отопления.



Кошка Ялынка / Скриншот / Суспильне

А кот Горошик жил в колонии. Когда заведение расформировали, животному было некуда идти – так он оказался в приюте.



Кот Горошик / Скриншот / Суспильне

Чтобы все животные сосуществовали мирно, владелица приюта расселила их в отдельные комнаты. Все коты стерилизованы и все они очень ждут новых владельцев.

Оксана Милованова отмечает, что лучше не покупать животных, а брать из приютов.

Для того чтобы купить породистого, нужны деньги, а для того, чтобы взять из приюта – нужно иметь сердце, – отмечает она.

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