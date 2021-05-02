До рук небайдужої жінки потрапляють хворі кошенята та дорослі безпритульні коти.

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Пані Оксана й досі пам'ятає свого першого підопічного.

Ми підібрали на вулиці кошеня, яке було облите кислотою. Я забрала його додому, ми вилікували кошеня і знайшли йому дім, – розповідає Оксана Милованова.

З того часу почалося волонтерство власниці притулку. Кожен вихованець тут має власну історію.



Кота Бонжурчика знайшли на пляжі з раною на хвості / Скриншот / Суспільне

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця.

А ласкава кішка Ялинка багато років мешкала на трубах опалення.



Кішка Ялинка / Скриншот / Суспільне

А кіт Горошик жив у колонії. Коли заклад розформували, тварині було нікуди йти – так він потрапив до притулку.



Кіт Горошик / Скриншот / Суспільне

Щоб всі тварини співіснували мирно, власниця притулку розселила їх до окремих кімнат. Усі коти стерилізовані та всі вони дуже чекають на нових власників.

Оксана Мілованова наголошує, що краще не купувати тварин, а брати з притулків.

Для того, щоб купити породистого, потрібні гроші, а для того, щоб взяти з притулку – потрібно мати серце, – наголошує вона.

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