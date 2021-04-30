Веймаранерка Ірени Карпи Ная

Дізнайтеся Як ми стали власниками домашніх тварин: особливі історії

Профіль Карпи в інстаграмі не обходиться без собаки Наї. При тому, це і звичні буденні фото, зроблені Іреною, і професійні кадри зі зйомок. Карпа ділиться кумедними і фейловими історіями про Наю, розповідає лайфхаки по догляду.

Веймаранерка Ная – дуже фотогенічна з виразними блакитними очима і дуже емоційним виразом морди.



Ная посеред цвіту сакур у парку Со поблизу Парижа / Фото з інстаграму Карпи

Ірена Карпа і її веймаранерка Ная / Фото з інстаграму @qarpa

Подорожі з Наєю

Наї вже три з половиною роки, разом із Карпою вона подорожує і відпочиває. Ная подолала декілька піренейських вершин, бачила море з різних берегів і побувала біля океану.

В інтерв'ю виданню "О, Море" Ірена Карпа якось розповіла: обожнює холодне море у несезон. Одна з причин цього – можливість вільно розгулювати із собакою. Річ у тім, що у Франції від травня до вересня діє обмеження: з'являтися на публічних пляжах із собаками – заборонено, інакше можна вихопити штраф.

Так, ви не можете гуляти з псом на морі. Є звичайно місця, але треба про них знати, де можна,

– розповіла Карпа.

Тому море пізньої осені і взимку – обов'язковий must visit для Карпи.

Локдаун для Наї дався важко: собачка звикла бігати в лісі по півтора кілометра на день. У час, коли і звичні прогулянки набережною були під забороною, Ная нудилася вдома, прагнучи забав і прогулянок.

Головне про породу веймаранер

Веймаранер – універсальна мисливська порода собак зі сріблясто-сірою гладкою короткою шерстю.

Це найвища з мисливських порід: собаки витончені, швидкі й витривалі.

Існує дві різновиди: короткошерсті та довгошерсті, останній зустрічається рідше.

Дорослі пси мають зріст 61 – 69 сантиметрів і важать близько 27 кілограмів, а суки — 56 – 64 сантиметрів і важать близько 22,5 кілограмів.

Вважається, що порода походить від собак, схожих на німецького короткошерстого пойнтера.

Веймаранери — це універсальні собаки, які люблять сімейне життя. Вони доброзичливі та енергійні, і завдяки своїй пильності чудові охоронці. Ці собаки мають дуже сильний характер, тому це не ідеальна порода для власника-початківця.

Веймаранерам потрібні регулярні довгі прогулянки, щоб у будинку вони поводилися спокійно. Якщо вони недостатньо тренуються, вони можуть завдати шкоди та стати нещасними.

Ная проковтнула камінь

Перед Новим роком Ная опинилася на операційному столі. 31 грудня, як писала сама Карпа, "поки всі люди ріжуть олів'є", їй довелося везти собачку у клініку. Виявилося, що вона проковтнула камінь довжиною 5 сантиметрів.

Ірена Карпа у коментарях зазначила: історія дивна і можливо, хтось "нагодував" Наю каменем спеціально.

Собачку прооперували, і вона одужала. Їй довелося декілька тижнів ходити у спеціальному ковпаку, щоб не пошкодити швів.

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