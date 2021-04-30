Веймаранер Ирены Карпы Ная

Узнайте Как мы стали владельцами домашних животных: особые истории

Профиль Карпы в инстаграме не обходится без собаки Найи. При том, это и привычные будничные фото, сделанные Иреной, и профессиональные кадры со съемок. Карпа делится забавными и фейловыми историями о Нае, рассказывает лайфхаки по уходу.

Веймаранер Ная – очень фотогеничная: с выразительными голубыми глазами и эмоциональным выражением морды.



Ная среди цвета сакур в парке Со близи Парижа / Фото с инстаграма Карпы

Ирена Карпа и ее веймаранер Ная / Фото с инстаграма @qarpa

Путешествия с Наей

Нае уже три с половиной года, и вместе с Карпой она путешествует и отдыхает. Ная преодолела несколько пиренейских вершин, видела море с разных берегов и побывала у океана.

В интервью изданию "О, Море" Ирена Карпа как-то рассказала: обожает холодное море в несезон. Одна из причин этого – возможность свободно разгуливать с собакой. Дело в том, что во Франции с мая по сентябрь действует ограничение: появляться на публичных пляжах с собаками – запрещено, иначе можно выхватить штраф.

Да, вы не можете гулять с собакой на море. Есть, конечно, места, но нужно о них знать, где можно,

– рассказала Карпа.

Поэтому море поздней осенью и зимой – обязательный must visit для Карпы.

Локдаун для Найи дался тяжело: собачка привыкла бегать в лесу по полтора километра в день. Во время, когда и привычные прогулки по набережной были под запретом, Ная скучала дома, стремясь поиграть и прогуляться.

Главное о породе веймаранер

Веймаранер – универсальная охотничья порода собак с серой гладкой короткой шерстью.

Это самая высокая из охотничьих пород собак: они изящные, быстрые и выносливые.

Существует две разновидности: короткошерстные и длинношерстные, последний встречается редко.

Взрослые собаки ростом 61 – 69 сантиметров и весят около 27 килограммов, а суки – 56 – 64 сантиметров и весят около 22,5 килограммов.

Считается, что порода происходит от собак, похожих на немецкого короткошерстного пойнтера.

Веймаранер – это универсальные собаки, которые любят семейную жизнь. Они дружелюбны и энергичны, и благодаря своей бдительности замечательные охранники. Эти собаки имеют очень сильный характер, поэтому это не идеальная порода для начинающих владельцев.

Веймаранеру нужны регулярные долгие прогулки, чтобы в доме они вели себя спокойно. Если они недостаточно тренируются, они могут нанести вред и стать несчастными.

Ная проглотила камень

Перед Новым годом Ная оказалась на операционном столе. 31 декабря, как писала сама Карпа, "пока все люди режут оливье", ей пришлось везти собачку в клинику. Оказалось, что она проглотила камень длиной 5 сантиметров.

Ирена Карпа в комментариях отметила: история странная и возможно, кто-то "накормил" Наю камнем специально.

Собачку прооперировали, и она выздоровела. Ей пришлось несколько недель ходить в специальном колпаке, чтобы не повредить швы.

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