Веймаранер Ирены Карпы Ная
Узнайте Как мы стали владельцами домашних животных: особые истории
Профиль Карпы в инстаграме не обходится без собаки Найи. При том, это и привычные будничные фото, сделанные Иреной, и профессиональные кадры со съемок. Карпа делится забавными и фейловыми историями о Нае, рассказывает лайфхаки по уходу.
Веймаранер Ная – очень фотогеничная: с выразительными голубыми глазами и эмоциональным выражением морды.
Ная среди цвета сакур в парке Со близи Парижа / Фото с инстаграма Карпы
Ирена Карпа и ее веймаранер Ная / Фото с инстаграма @qarpa
Путешествия с Наей
Нае уже три с половиной года, и вместе с Карпой она путешествует и отдыхает. Ная преодолела несколько пиренейских вершин, видела море с разных берегов и побывала у океана.
В интервью изданию "О, Море" Ирена Карпа как-то рассказала: обожает холодное море в несезон. Одна из причин этого – возможность свободно разгуливать с собакой. Дело в том, что во Франции с мая по сентябрь действует ограничение: появляться на публичных пляжах с собаками – запрещено, иначе можно выхватить штраф.
Да, вы не можете гулять с собакой на море. Есть, конечно, места, но нужно о них знать, где можно,
– рассказала Карпа.
Поэтому море поздней осенью и зимой – обязательный must visit для Карпы.
Локдаун для Найи дался тяжело: собачка привыкла бегать в лесу по полтора километра в день. Во время, когда и привычные прогулки по набережной были под запретом, Ная скучала дома, стремясь поиграть и прогуляться.
Главное о породе веймаранер
- Веймаранер – универсальная охотничья порода собак с серой гладкой короткой шерстью.
- Это самая высокая из охотничьих пород собак: они изящные, быстрые и выносливые.
- Существует две разновидности: короткошерстные и длинношерстные, последний встречается редко.
- Взрослые собаки ростом 61 – 69 сантиметров и весят около 27 килограммов, а суки – 56 – 64 сантиметров и весят около 22,5 килограммов.
- Считается, что порода происходит от собак, похожих на немецкого короткошерстного пойнтера.
- Веймаранер – это универсальные собаки, которые любят семейную жизнь. Они дружелюбны и энергичны, и благодаря своей бдительности замечательные охранники. Эти собаки имеют очень сильный характер, поэтому это не идеальная порода для начинающих владельцев.
- Веймаранеру нужны регулярные долгие прогулки, чтобы в доме они вели себя спокойно. Если они недостаточно тренируются, они могут нанести вред и стать несчастными.
Ная проглотила камень
Перед Новым годом Ная оказалась на операционном столе. 31 декабря, как писала сама Карпа, "пока все люди режут оливье", ей пришлось везти собачку в клинику. Оказалось, что она проглотила камень длиной 5 сантиметров.
Ирена Карпа в комментариях отметила: история странная и возможно, кто-то "накормил" Наю камнем специально.
Собачку прооперировали, и она выздоровела. Ей пришлось несколько недель ходить в специальном колпаке, чтобы не повредить швы.