Живут как хоббиты: фотограф построил невероятный дом для мышат

Британский фотограф дикой природы построил фентезийный мир для мышей, которые живут на его дворе. Поселок для мышей постоянно растет и совершенствуется.
Миниатюрные домики из дерева напоминают декорации к фильму "Властелин колец". Из одного домика выросло целое поселение, которое поражает своими милыми деталями.
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Мыши здесь живут, как герои фэнтези / Фото George the Mouse
Однажды фотограф Саймон Делл сделал фотографию мышки в своем саду. Потом он решил построить для нее домик. Скоро появились и другие мыши – деревню пришлось расширять.
Мышата выглядывают из избушки / Фото George the Mouse
Домики сделаны из дерева, досок, веточек и мха. Все идет в дело: даже старая скорлупа от кокоса, из которой сделали дверь.
Мышка в своем домике / Фото George the Mouse
Мыши живут даже в старом сапоге, из которого тоже сделали стильный домик.
Избушка в сапоге / Фото George the Mouse
Трогательно Коты, которые взяли свою жизнь в собственные лапки: милая фотоподборка
В небольшом ручье плавает лодочка – животные любят на ней сидеть. В мышиной деревне уютно и спокойно. Фотограф тщательно заботится о том, чтобы сюда не забрели кошки.
Лодочка для мышей / Фото George the Mouse
Мышиное поселение становится все больше / Фото George the Mouse
Мышка и урожай ягод / Фото George the Mouse