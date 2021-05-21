Мініатюрні будиночки з дерева нагадують декорації до фільму "Володар перснів". З одного будиночка виросло ціле поселення, що вражає своїми милими деталями.
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Миші тут живуть, як герої фентезі / Фото George the Mouse
Одного разу фотограф Саймон Делл зробив світлину мишки у своєму саду. Тоді він вирішив побудувати для неї будиночок. Скоро з'явилися й інші миші – поселення довелося розбудовувати.
Мишенята визирають з хатинки / Фото George the Mouse
Будиночки зроблені з дерева, дощок, гілочок та моху. Усе йде в діло: навіть стара шкаралупа від кокоса, з якої зробили двері.
Мишка у своєму будиночку / Фото George the Mouse
Миші живуть навіть в старому чоботі, з якого теж зробили стильний будиночок.
Хатинка в чоботі / Фото George the Mouse
Зворушливо Коти, які взяли своє життя у власні лапки: мила фотодобірка
У невеличкому струмку плаває човник – тваринки полюбляють на ньому сидіти. У мишачому селі затишно та спокійно. Фотограф ретельно дбає про те, щоб сюди не забрели коти.
Човник для мишей / Фото George the Mouse
Мишаче поселення стає все більшим / Фото George the Mouse
Мишка та урожай ягід / Фото George the Mouse