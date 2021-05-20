Ви можете називати свого нового улюбленця не тільки іменами тваринок з чарівного світу. Можна дати йому ім'я будь-якого героя зі світу Гаррі Поттера. Будьте певні, що така кличка приваблюватиме чимало уваги, особливо, якщо ваш улюбленець гулятиме на вулиці.

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Які прізвиська можна дати домашнім тваринам

Пес, на котрого перетворювався Сіріус
Пес, на котрого перетворювався Сіріус / Скриншот

Собаки зі світу Гаррі Потера

  • Іклань: мастиф, пес Гегріда.
  • Фенрир: Фенрир Грейбек, дикий перевертень і ворог Гаррі Поттера.
  • Пухнастик: величезний триголовий пес, який охороняв люк, що привів до філософського каменя.
  • Люпин: колишній професор, друг і член Ордену Фенікса; він перевертень.
  • Гультяй: Ім'я Сіріуса, коли він перебуває у формі собаки; це прізвисько отримане від його друзів дитинства.
  • Сіріус: хрещений батько Гаррі, анімаг, який може перетворитися на собаку.

Коти (та любителі котів) зі світу Гаррі Поттера

  • Криволапик: рудий кіт Герміони.
  • Долорес: Долорес Амбридж, співробітниця Міністерства магії та лиходійка, обожнювала котів.
  • Грифіндор: факультет Гоґвортс, на гербі якого зображений лев.
  • Ніззл: чарівна істота, схожа на кота; ніззли іноді можуть схрещуватися з нормальними котами.
  • Мінерва: професорка Мінерва Макґонагал, яка є анімагом та перетворюється на кота.
  • Місіс Норіс: кішка доглядача Гоґвортсу містера Філча.

Сова Гедвіга
Сова Гедвіга / Скриншот

Герої, чиїми іменами можна назвати тваринку

  • Белатриса
  • Доббі
  • Драко
  • Дамблдор
  • Іклань
  • Фоукс
  • Гаррі
  • Гедвіга
  • Герміона
  • Луна
  • Місіс Норріс
  • Скаберс
  • Сіріус
  • Тонкс

Якщо ваша тваринка – самець

  • Альбус або Дамблдор
  • Седрик
  • Доббі
  • Драко
  • Дадлі
  • Фоукс
  • Флітвік
  • Гілдерой
  • Грипгук
  • Гегрід або Рубеус
  • Гаррі або Поттер
  • Джеймс
  • Луцій
  • Невіл
  • Рон
  • Скеберс
  • Северус або Снейп
  • Віктор або Крам
  • Волдеморт

Гіпогриф – чарівна тварина зі світу Гаррі Поттера
Гіпогриф – чарівна тварина зі світу Гаррі Поттера / Скриншот

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Якщо ваша тваринка – самиця

  • Белатриса
  • Чо або Чанг
  • Флер
  • Джіні
  • Гедвіга
  • Герміона
  • Лілі
  • Луна
  • Міртл
  • Нагіні
  • Нарциса
  • Петунія
  • Ріта або Скітер
  • Ровена
  • Тонкс