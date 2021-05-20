Ви можете називати свого нового улюбленця не тільки іменами тваринок з чарівного світу. Можна дати йому ім'я будь-якого героя зі світу Гаррі Поттера. Будьте певні, що така кличка приваблюватиме чимало уваги, особливо, якщо ваш улюбленець гулятиме на вулиці.
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Які прізвиська можна дати домашнім тваринам
Пес, на котрого перетворювався Сіріус / Скриншот
Собаки зі світу Гаррі Потера
- Іклань: мастиф, пес Гегріда.
- Фенрир: Фенрир Грейбек, дикий перевертень і ворог Гаррі Поттера.
- Пухнастик: величезний триголовий пес, який охороняв люк, що привів до філософського каменя.
- Люпин: колишній професор, друг і член Ордену Фенікса; він перевертень.
- Гультяй: Ім'я Сіріуса, коли він перебуває у формі собаки; це прізвисько отримане від його друзів дитинства.
- Сіріус: хрещений батько Гаррі, анімаг, який може перетворитися на собаку.
Коти (та любителі котів) зі світу Гаррі Поттера
- Криволапик: рудий кіт Герміони.
- Долорес: Долорес Амбридж, співробітниця Міністерства магії та лиходійка, обожнювала котів.
- Грифіндор: факультет Гоґвортс, на гербі якого зображений лев.
- Ніззл: чарівна істота, схожа на кота; ніззли іноді можуть схрещуватися з нормальними котами.
- Мінерва: професорка Мінерва Макґонагал, яка є анімагом та перетворюється на кота.
- Місіс Норіс: кішка доглядача Гоґвортсу містера Філча.
Сова Гедвіга / Скриншот
Герої, чиїми іменами можна назвати тваринку
- Белатриса
- Доббі
- Драко
- Дамблдор
- Іклань
- Фоукс
- Гаррі
- Гедвіга
- Герміона
- Луна
- Місіс Норріс
- Скаберс
- Сіріус
- Тонкс
Якщо ваша тваринка – самець
- Альбус або Дамблдор
- Седрик
- Доббі
- Драко
- Дадлі
- Фоукс
- Флітвік
- Гілдерой
- Грипгук
- Гегрід або Рубеус
- Гаррі або Поттер
- Джеймс
- Луцій
- Невіл
- Рон
- Скеберс
- Северус або Снейп
- Віктор або Крам
- Волдеморт
Гіпогриф – чарівна тварина зі світу Гаррі Поттера / Скриншот
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Якщо ваша тваринка – самиця
- Белатриса
- Чо або Чанг
- Флер
- Джіні
- Гедвіга
- Герміона
- Лілі
- Луна
- Міртл
- Нагіні
- Нарциса
- Петунія
- Ріта або Скітер
- Ровена
- Тонкс