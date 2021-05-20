Вы можете называть своего нового любимца не только кличками животных из волшебного мира. Можно дать ему имя любого героя из мира Гарри Поттера. Будьте уверены, что такая кличка привлекать немало внимания, особенно, если ваш любимец будет гулять на улице.
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Какие клички можно дать домашним животным
Пес, в которого превращался Сириус / Скриншот
Собаки из мира Гарри Поттера
- Клык: мастиф, пес Хагрида.
- Фенрир: Фенрир Сивый, дикий оборотень и враг Гарри Поттера.
- Пушистик: огромный трехглавый пес, охранявший люк, который привел к философскому камню.
- Люпин: бывший профессор, друг Гарри Поттера и член Ордена Феникса; он оборотень.
- Бродяга: имя Сириуса, когда он находится в форме собаки; это прозвище, полученное от его друзей детства.
- Сириус: крестный отец Гарри, анимаг, который может превратиться в собаку.
Коты (и любители кошек) из мира Гарри Поттера
- Живоглот: рыжий кот Гермионы.
- Долорес: Долорес Амбридж, сотрудница Министерства магии и злодейка, обожала кошек.
- Гриффиндор: факультет Хогвартса, на гербе которого изображен лев.
- Низзл: очаровательное существо, похожее на кота; низзлы иногда могут скрещиваться с нормальными котами.
- Минерва: профессор Минерва Макґонагал, которая является анимагом и превращается в кота.
- Миссис Норрис: кошка смотрителя Хогвартса мистера Филча.
Сова Букля / Скриншот
Герои, чьими именами можно назвать животное
- Беллатрис
- Добби
- Драко
- Дамблдор
- Клык
- Фоукс
- Гарри
- Букля
- Гермиона
- Луна
- Миссис Норрис
- Короста
- Сириус
- Тонкс
Если ваш питомец – самец
- Альбус или Дамблдор
- Седрик
- Добби
- Драко
- Дадли
- Фоукс
- Флитвик
- Златопуст
- Грипгук
- Хагрид или Рубеус
- Гарри или Поттер
- Джеймс
- Луций
- Невилл
- Рон
- Скеберс
- Северус или Снейп
- Виктор или Крам
- Волан-де-Морт
Гиппогриф – волшебное животное из мира Гарри Поттера / Скриншот
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Если ваш питомец – самка
- Беллатрикс
- Чжоу или Чанг
- Флер
- Джинни
- Букля
- Гермиона
- Лили
- Луна
- Миртл
- Нагайна
- Нарцисса
- Петуния
- Рита или Скитер
- Ровена
- Тонкс