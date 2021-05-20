Пару лисиц сняли на видео в саду в Стратфорде, что в восточном Лондоне. Камера сработала с помощью датчика движения и начала снимать забавы лисиц на видео.

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Лисицы почти как с рекламы

Владелец дома рассказал: лисы – частые гости на его дворе и он им не удивляется. Но затея с батутом стала для него смешной сенсацией, которой он захотел поделиться в соцсетях.

На видео видно, что одна из лисиц залезла внутрь батута, а другая только лезет, чтобы присоединиться к подружке.

Лисы ночью забавляются на батуте: смотрите видео

Хозяин дома рассказал, что после этого случая его сын тщательно следит, чтобы его батут был надлежащим образом закрыт.

Пользователям в соцсетях это видео напомнило рождественскую рекламу Джона Льюиса 2016 года. В ней лисы пробираются на батут и начинают прыгать. Потом к ним присоединяется белка, барсук и ежик.

Реклама, в которой лисички прыгают на батуте: смотрите видео

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