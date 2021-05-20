Пару лисиць зняли на відео в саду в Стратфорді, що у східному Лондоні. Камера спрацювала за допомогою датчику руху і почала фільмувати забавки лисиць на відео.
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Лисиці майже як з реклами
Власник дому розповів: лисиці – часті гості на його подвір'ї і він їм не дивується. Але витівка із батутом стала для нього смішною сенсацією, якою він захотів поділитися у соцмережах.
На відео видно, що одна з лисиць залізла всередину батуту, а інша тільки лізе, аби приєднатися до подружки.
Лисиці вночі забавляються на батуті: дивіться відео
Господар дому розповів, що після цього випадку його син ретельно стежить, щоб його батут був належним чином закритий.
Користувачам у соцмережах це відео нагадало різдвяну рекламу Джона Льюїса 2016 року. У ній лисиці пробираються на батут і починають стрибати. Згодом до них приєднується білка, борсук та їжачок.
Реклама, у якій лисички стрибають на батуті: дивіться відео