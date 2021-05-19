Собаки – лучшие друзья людей. Они не только делают нашу жизнь ярче, но и часто помогают в трудных ситуациях. Эти фотоистории про собачек не оставят вас равнодушными.

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Собака спасла щенков от пожара и посадила их в пожарную машину / Фото Boredpanda



Пес поделился своим одеялом с бездомным другом / Фото Boredpanda

История Зевса

Питбультерьер Зевс / Фото Boredpanda

Питбультерьера по кличке Зевс украли у хозяев в Монтане. Через несколько месяцев щенка нашли в 2 тысячах километров от дома. Поскольку многие авиалинии не позволяют перевозить питбулей, на помощь собаке пришла команда из 30 волонтеров. По очереди они везли собаку в направлении дома и успели точно к Рождеству.



Владелец этого магазина позволяет собакам спать в тепле, да еще и дает им одеяла / Фото Boredpanda



Старенькие кот и пес ждут своего юного хозяина из школы / Фото Boredpanda



Эта собака плохо ела с тех пор, как в доме появился младенец / Фото Boredpanda

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.



Приемные дети / Фото Boredpanda



Этот старенький песик уже не может плавать сам / Фото Boredpanda



Лучший сюрприз на свете! / Фото Boredpanda

Пес по кличке Квазимодо



Он имеет короткий позвоночник, но это не мешает ему наслаждаться жизнью / Фото Boredpanda



Благодарные слушатели / Фото Boredpanda



Этот песик не любит снег и хозяева делают ему полянку для туалета / Фото Boredpanda



А это щенок не любит мочить уши / Фото Boredpanda

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