Собаки – лучшие друзья людей. Они не только делают нашу жизнь ярче, но и часто помогают в трудных ситуациях. Эти фотоистории про собачек не оставят вас равнодушными.

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Собака спасла щенков от пожара и посадила их в пожарную машину
Собака спасла щенков от пожара и посадила их в пожарную машину / Фото Boredpanda

Пес поделился свою одеялом с бездомным другом
Пес поделился своим одеялом с бездомным другом / Фото Boredpanda

История Зевса

питбультерьер Зевс

Питбультерьер Зевс / Фото Boredpanda

Питбультерьера по кличке Зевс украли у хозяев в Монтане. Через несколько месяцев щенка нашли в 2 тысячах километров от дома. Поскольку многие авиалинии не позволяют перевозить питбулей, на помощь собаке пришла команда из 30 волонтеров. По очереди они везли собаку в направлении дома и успели точно к Рождеству.

Владелец этого магазина позволяет собакам спать в тепле, да еще и дает им одеяла
Владелец этого магазина позволяет собакам спать в тепле, да еще и дает им одеяла / Фото Boredpanda

Кот и пес ждут своего юного хозяина школы
Старенькие кот и пес ждут своего юного хозяина из школы / Фото Boredpanda

Эта собака плохо ела с тех пор, как в доме появился младенец
Эта собака плохо ела с тех пор, как в доме появился младенец / Фото Boredpanda

приемные дети
Приемные дети / Фото Boredpanda

Этот старенький песик уже не может плавать сам
Этот старенький песик уже не может плавать сам / Фото Boredpanda

Лучший сюрприз на свете!
Лучший сюрприз на свете! / Фото Boredpanda

Пес по кличке Квазимодо

Он имеет короткий позвоночник, но это не мешает ему наслаждаться жизнью
Он имеет короткий позвоночник, но это не мешает ему наслаждаться жизнью / Фото Boredpanda

благодарные слушатели
Благодарные слушатели / Фото Boredpanda

Этот песик не любит снег и хозяева делают ему полянку для туалета
Этот песик не любит снег и хозяева делают ему полянку для туалета / Фото Boredpanda

А это щенок не любит мочить уши
А это щенок не любит мочить уши / Фото Boredpanda

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Бесплатные поцелуи
Бесплатные поцелуи / Фото Boredpanda