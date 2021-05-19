Собаки – лучшие друзья людей. Они не только делают нашу жизнь ярче, но и часто помогают в трудных ситуациях. Эти фотоистории про собачек не оставят вас равнодушными.
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Собака спасла щенков от пожара и посадила их в пожарную машину / Фото Boredpanda
Пес поделился своим одеялом с бездомным другом / Фото Boredpanda
История Зевса
Питбультерьер Зевс / Фото Boredpanda
Питбультерьера по кличке Зевс украли у хозяев в Монтане. Через несколько месяцев щенка нашли в 2 тысячах километров от дома. Поскольку многие авиалинии не позволяют перевозить питбулей, на помощь собаке пришла команда из 30 волонтеров. По очереди они везли собаку в направлении дома и успели точно к Рождеству.
Владелец этого магазина позволяет собакам спать в тепле, да еще и дает им одеяла / Фото Boredpanda
Старенькие кот и пес ждут своего юного хозяина из школы / Фото Boredpanda
Эта собака плохо ела с тех пор, как в доме появился младенец / Фото Boredpanda
Приемные дети / Фото Boredpanda
Этот старенький песик уже не может плавать сам / Фото Boredpanda
Лучший сюрприз на свете! / Фото Boredpanda
Пес по кличке Квазимодо
Он имеет короткий позвоночник, но это не мешает ему наслаждаться жизнью / Фото Boredpanda
Благодарные слушатели / Фото Boredpanda
Этот песик не любит снег и хозяева делают ему полянку для туалета / Фото Boredpanda
А это щенок не любит мочить уши / Фото Boredpanda
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Бесплатные поцелуи / Фото Boredpanda