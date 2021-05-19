Собаки – найкращі друзі людей. Вони не тільки роблять наше життя яскравіше, а й часто допомагають в скрутних ситуаціях. Ці фотоісторії про песиків не залишать вас байдужими.

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Собака врятувала цуценят від пожежі та посадила їх у пожежну машину
Собака врятувала цуценят від пожежі та посадила їх у пожежну машину / Фото Boredpanda

Пес поділився свою ковдрою з бездомним товаришем
Пес поділився свою ковдрою з бездомним товаришем / Фото Boredpanda

Історія Зевса

Пітбультер'єр Зевс

Пітбультер'єр Зевс / Фото Boredpanda

Пітбультер'єра на прізвисько Зевс вкрали у господарів в Монтані. Через кілька місяців песика знайшли за 2 тисячі кілометрів від дому. Оскільки чимало авіаліній не дозволяє перевозити пітбулів, на допомогу собаці прийшла команда з 30 волонтерів. По черзі вони везли собаку в напрямку дому і встигли точно до Різдва.

Власник цього магазину дозволяє песикам спати у теплі, та ще й дає їм ковдри
Власник цього магазину дозволяє песикам спати у теплі, та ще й дає їм ковдри / Фото Boredpanda

Кіт та пес чекають свого юного хозяїна зі школи
Старенькі кіт та пес чекають свого юного хазяїна зі школи / Фото Boredpanda

Ця собака погано їла відтоді, як у домі з'явилося немовля
Ця собака погано їла відтоді, як у домі з'явилося немовля / Фото Boredpanda

Прийомні діти
Прийомні діти / Фото Boredpanda

Цей старенький песик вже не може плавати сам
Цей старенький песик вже не може плавати сам / Фото Boredpanda

Найкращий сюрприз на світі!
Найкращий сюрприз на світі! / Фото Boredpanda

Пес на прізвисько Квазімодо

Він має короткий хребет, але це не заважає йому насолоджуватися життям
Він має короткий хребет, але це не заважає йому насолоджуватися життям / Фото Boredpanda

Вдячні слухачі
Вдячні слухачі / Фото Boredpanda

Цей песик не любить сніг і господарі роблять йому галявинку для туалету
Цей песик не любить сніг і господарі роблять йому галявинку для туалету / Фото Boredpanda

А це цуценя не любить мочити вуха
А це цуценя не любить мочити вуха / Фото Boredpanda

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Безкоштовні поцілунки
Безкоштовні поцілунки / Фото Boredpanda