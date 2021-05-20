Історії котиків, які самі влаштували собі краще життя, інколи зворушують до сліз. Можливо, ці чотирилапі надихнуть і вас подарувати дім безпритульній тваринці.
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Фото kitsch_kath / Reddit
Цей кіт заліз у дім через вікно, вдарив господиню дому головою, лизнув, а тепер ходить і обдивляється дім.
Фото TanichcaF / Reddit
Ця кішка закохалася в собаку, пішла за нею та зайшла в дім господарів пса. Тепер вона теж живе там.
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А ця киця була зовсім маленькою, на вулиці була погана погода, вона бігла за людиною і кричала. Довелося забирати.
Фото Facenapalm / Pikabu
Почався ураган, ця киця зайшла у під'їзд і піднялася до квартири своїх майбутніх господарів
Фото AdMe
Цього котика небайдужі люди підгодовували у дворі. А потім він заліз через вікно у їх квартиру на 1 поверсі. Довелося мити та намагатися влаштувати "в добрі руки". Щоправда, поки люди шукали котику дім, самі звикли до нього й залишили собі.
Фото Sunshine Michener / Facebook
Люди переїхали в новий дім, а там жила киця. Тваринка не захотіла переїжджати зі своїми господарями й залишилася "у спадок".
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Фото Muwys / AdMe
Власники цього кота прийшли "тільки подивитися" на кошенят. А потім побачили в коробці сумного малюка, який не грався з іншими. Кошеня виявилося нечуючим. Але йому пощастило знайти свій дім, бо люди розчулилися й забрали його.