Истории котиков, которые сами устроили себе лучшую жизнь, иногда трогают до слез. Возможно, эти четвероногие вдохновят и вас подарить дом бездомному животному.
Интересно Далматин и голден-ретривер одновременно: необычный пес стал звездой тиктока
Фото kitsch_kath / Reddit
Этот кот залез в дом через окно, ударил хозяйку дома головой, лизнул, а теперь ходит и осматривает дом.
Фото TanichcaF / Reddit
Эта кошка влюбилась в собаку, пошла за ней и зашла в дом хозяев пса. Теперь она тоже живет там.
Фото Марии Петроченко / Facebook
А эта киса была совсем маленькой, на улице была плохая погода, она бежала за человеком и кричала. Пришлось забирать.
Фото Facenapalm / Pikabu
Начался ураган, эта киса зашла в подъезд и поднялась в квартиру своих будущих хозяев
Фото AdMe
Этого котика неравнодушные люди подкармливали во дворе. А потом он залез через окно в их квартиру на 1 этаже. Пришлось мыть и пытаться устроить "в добрые руки". Правда, пока люди искали котику дом, сами привыкли к нему и оставили себе.
Фото Sunshine Michener / Facebook
Люди переехали в новый дом, а там жила кошечка. Животное не захотело переезжать со своими хозяевами и осталась "в наследство".
Вам понравится Южноафриканский музыкант спел в дуэте с котом: смотрите видео
Фото Muwys / AdMe
Владельцы этого кота пришли "только посмотреть" на котят. А потом увидели в коробке печального малыша, который не играл с другими. Котенок оказался глухим. Но ему повезло найти свой дом, потому что люди умилились и забрали его.