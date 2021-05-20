Истории котиков, которые сами устроили себе лучшую жизнь, иногда трогают до слез. Возможно, эти четвероногие вдохновят и вас подарить дом бездомному животному.

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Фото kitsch_kath / Reddit

Этот кот залез в дом через окно, ударил хозяйку дома головой, лизнул, а теперь ходит и осматривает дом.



Фото TanichcaF / Reddit

Эта кошка влюбилась в собаку, пошла за ней и зашла в дом хозяев пса. Теперь она тоже живет там.



Фото Марии Петроченко / Facebook

А эта киса была совсем маленькой, на улице была плохая погода, она бежала за человеком и кричала. Пришлось забирать.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.



Фото Facenapalm / Pikabu

Начался ураган, эта киса зашла в подъезд и поднялась в квартиру своих будущих хозяев



Фото AdMe

Этого котика неравнодушные люди подкармливали во дворе. А потом он залез через окно в их квартиру на 1 этаже. Пришлось мыть и пытаться устроить "в добрые руки". Правда, пока люди искали котику дом, сами привыкли к нему и оставили себе.



Фото Sunshine Michener / Facebook

Люди переехали в новый дом, а там жила кошечка. Животное не захотело переезжать со своими хозяевами и осталась "в наследство".

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