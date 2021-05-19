Музыкант, более известный как The Kiffness, является одним из самых популярных новых создателей видео и музыки в Южной Африке. Он создает электронные композиции, используя джаз, грув и бодрящие хаус-звуки.
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Дэвид неоднократно делал коллаборации с различными интернет-исполнителями со всего мира, и каждый раз эти музыкальные произведения ставали вирусными в соцсетях.
Но это первый раз, когда кошачий вокал стал центральным образом музпродакшена. Эта работа сделала его популярным среди пользователей интернета, так как меньше чем за неделю видео в целом набрало больше миллиона просмотров в разных соцсетях и ютубе.
Ремикс с котом
Дэвид превратил странное мяуканье кота, которого он называет Alugalug, в плавные мелодичные звуки. В них он с креативом и талантом добавил правильную смесь электронных ритмов и бархатного вокала. И вуаля, на свет появляется песня, которая "прилипает" к голове!
Я – человек, а ты – кот.
Мы делаем музыку, и это факт.
Мне неприятно слышать, как ты кричишь от страха,
Но ты не волнуйся, ведь я тут,
– поет музыкант.
Он добавляет, что на сегодня это его наиболее амбициозное сотрудничество. Официальную аудиозапись Дэвид обещает обнародовать 28 мая, а уже сейчас можно наслаждаться невероятным пением Alugalug Cat и The Kiffness. И мы очень надеемся, что кот во время записи не пострадал!
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