Музыкант, более известный как The Kiffness, является одним из самых популярных новых создателей видео и музыки в Южной Африке. Он создает электронные композиции, используя джаз, грув и бодрящие хаус-звуки.

Читайте также Группа Go_A вошла в пятерку финалистов Евровидения-2021 по прогнозам букмекеров

Дэвид неоднократно делал коллаборации с различными интернет-исполнителями со всего мира, и каждый раз эти музыкальные произведения ставали вирусными в соцсетях.

Но это первый раз, когда кошачий вокал стал центральным образом музпродакшена. Эта работа сделала его популярным среди пользователей интернета, так как меньше чем за неделю видео в целом набрало больше миллиона просмотров в разных соцсетях и ютубе.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему нужно сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Ремикс с котом

Дэвид превратил странное мяуканье кота, которого он называет Alugalug, в плавные мелодичные звуки. В них он с креативом и талантом добавил правильную смесь электронных ритмов и бархатного вокала. И вуаля, на свет появляется песня, которая "прилипает" к голове!

Я – человек, а ты – кот.

Мы делаем музыку, и это факт.

Мне неприятно слышать, как ты кричишь от страха,

Но ты не волнуйся, ведь я тут,

– поет музыкант.

Он добавляет, что на сегодня это его наиболее амбициозное сотрудничество. Официальную аудиозапись Дэвид обещает обнародовать 28 мая, а уже сейчас можно наслаждаться невероятным пением Alugalug Cat и The Kiffness. И мы очень надеемся, что кот во время записи не пострадал!

Другие коллаборации Дэвида