Видео появилось в русле тренда "This is my family". Пользователи тиктока публикуют забавные видео и рассказывают о том, как в их жизни сочетается несочетаемое.

Пушистые далматины Окли и Нелли

Видео опубликовал Эндрю Льюис. У него есть 2 драгоценных собачки – оба длинношерстные далматинцы по имени Окли и Нелли. Эндрю рассказал, что его постоянно спрашивают, как так получилось, что у него пушистый далматин.



Очаровательный далматин, похожий на золотистого ретривера / Фото Эндрю Льюиса

Окли и Нелли действительно выглядят так, будто они являются идеальными посредниками между двумя породами собак.

Каждый раз, когда я выхожу с собаками в люди, меня спрашивают, смешивали ли их с золотистым ретривером или кем-то подобным. Однако я всегда хотел иметь далматина и совершенно случайно наткнулся на длинношерстных, которых хотел забрать,

– рассказал владелец пушистого далматина с видео.



Далматины с длинной шерстью / Фото Эндрю Льюиса

Справка. Согласно стандарту породы по FCI, далматин может быть только с короткой и гладкой шерстью. Скорее всего, предки Окли и Нелли – действительно были собаками породы, которая имеет длинную шерсть. Возможно, и голден-ретриверы.

Как собачки появились в доме Эндрю

На то, что для Окли ищут дом, мужчина наткнулся в интернете. Женщина хотела пристроить собаку, которой было около 4 месяцев. Эндрю признается: собака жила не в слишком хороших условиях – ее не очень хорошо кормили, и она всего ужасалась.

Ему понадобилось время, чтобы приспособиться в новом доме и привыкнуть, но сейчас он абсолютно счастливый пес.

"Мама – далматинец, папа – ретривер, а я пушистый далматин": смотрите вирусное видео

Окли одержим игрой в мяч и фрисби, обожает людей и любит играть с другими собаками. Через несколько месяцев Эндрю понял, что ему нужен компаньон, с которыми можно поиграть, пока он на работе.



Маленькая Нелли и Окли / Фото Эндрю Льюиса

Так, в доме появилась еще одна пушистая далматинка Нелли. Они стали лучшими друзьями, играют вместе каждый день и радуют своего хозяина. А он в свою очередь создает забавные вирусные видео и разыгрывает пользователей тиктока.



Эндрю и его пушистые далматинцы / Фото Эндрю Льюиса