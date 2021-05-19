Видео появилось в русле тренда "This is my family". Пользователи тиктока публикуют забавные видео и рассказывают о том, как в их жизни сочетается несочетаемое.
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Пушистые далматины Окли и Нелли
Видео опубликовал Эндрю Льюис. У него есть 2 драгоценных собачки – оба длинношерстные далматинцы по имени Окли и Нелли. Эндрю рассказал, что его постоянно спрашивают, как так получилось, что у него пушистый далматин.
Очаровательный далматин, похожий на золотистого ретривера / Фото Эндрю Льюиса
Окли и Нелли действительно выглядят так, будто они являются идеальными посредниками между двумя породами собак.
Каждый раз, когда я выхожу с собаками в люди, меня спрашивают, смешивали ли их с золотистым ретривером или кем-то подобным. Однако я всегда хотел иметь далматина и совершенно случайно наткнулся на длинношерстных, которых хотел забрать,
– рассказал владелец пушистого далматина с видео.
Далматины с длинной шерстью / Фото Эндрю Льюиса
Как собачки появились в доме Эндрю
На то, что для Окли ищут дом, мужчина наткнулся в интернете. Женщина хотела пристроить собаку, которой было около 4 месяцев. Эндрю признается: собака жила не в слишком хороших условиях – ее не очень хорошо кормили, и она всего ужасалась.
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Ему понадобилось время, чтобы приспособиться в новом доме и привыкнуть, но сейчас он абсолютно счастливый пес.
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Окли одержим игрой в мяч и фрисби, обожает людей и любит играть с другими собаками. Через несколько месяцев Эндрю понял, что ему нужен компаньон, с которыми можно поиграть, пока он на работе.
Маленькая Нелли и Окли / Фото Эндрю Льюиса
Так, в доме появилась еще одна пушистая далматинка Нелли. Они стали лучшими друзьями, играют вместе каждый день и радуют своего хозяина. А он в свою очередь создает забавные вирусные видео и разыгрывает пользователей тиктока.
Эндрю и его пушистые далматинцы / Фото Эндрю Льюиса