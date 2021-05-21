Миниатюрные домики из дерева напоминают декорации к фильму "Властелин колец". Из одного домика выросло целое поселение, которое поражает своими милыми деталями.

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Мыши здесь живут, как герои фэнтези
Мыши здесь живут, как герои фэнтези / Фото George the Mouse

Однажды фотограф Саймон Делл сделал фотографию мышки в своем саду. Потом он решил построить для нее домик. Скоро появились и другие мыши – деревню пришлось расширять.

Мышата выглядывают из избушки
Мышата выглядывают из избушки / Фото George the Mouse

Домики сделаны из дерева, досок, веточек и мха. Все идет в дело: даже старая скорлупа от кокоса, из которой сделали дверь.

Мышка в своем домике
Мышка в своем домике / Фото George the Mouse

Мыши живут даже в старом сапоге, из которого тоже сделали стильный домик.

Избушка в сапоге
Избушка в сапоге / Фото George the Mouse

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В небольшом ручье плавает лодочка – животные любят на ней сидеть. В мышиной деревне уютно и спокойно. Фотограф тщательно заботится о том, чтобы сюда не забрели кошки.

Лодочка для мышей
Лодочка для мышей / Фото George the Mouse

Мышиное поселение становится все больше
Мышиное поселение становится все больше / Фото George the Mouse
 
Мышка и урожай ягод
Мышка и урожай ягод / Фото George the Mouse
 