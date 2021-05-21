Миниатюрные домики из дерева напоминают декорации к фильму "Властелин колец". Из одного домика выросло целое поселение, которое поражает своими милыми деталями.

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Мыши здесь живут, как герои фэнтези / Фото George the Mouse

Однажды фотограф Саймон Делл сделал фотографию мышки в своем саду. Потом он решил построить для нее домик. Скоро появились и другие мыши – деревню пришлось расширять.



Мышата выглядывают из избушки / Фото George the Mouse

Домики сделаны из дерева, досок, веточек и мха. Все идет в дело: даже старая скорлупа от кокоса, из которой сделали дверь.



Мышка в своем домике / Фото George the Mouse

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.

Мыши живут даже в старом сапоге, из которого тоже сделали стильный домик.



Избушка в сапоге / Фото George the Mouse

Трогательно Коты, которые взяли свою жизнь в собственные лапки: милая фотоподборка

В небольшом ручье плавает лодочка – животные любят на ней сидеть. В мышиной деревне уютно и спокойно. Фотограф тщательно заботится о том, чтобы сюда не забрели кошки.



Лодочка для мышей / Фото George the Mouse



Мышиное поселение становится все больше / Фото George the Mouse

