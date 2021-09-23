У Каспера Беленюка на странице уже более 600 подписчиков. Страница существует еще с 2018 года: Жан создал ее, чтобы его собственная лента не была в плену любимца.

Узнайте Какие преимущества присутствия любимцев на работе и как это удается в офисах Purina®

Собачка Жана Беленюка Каспер

31 августа 2021 года Каспер отметил 12 День рождения. В его семье собака появился почти незапланированно: заводчица привезла щенка "просто посмотреть" и не настаивала на усыновлении. Впрочем, такая приманка сработала и Каспер остался у Беленюков.

Каспер очень хитрый и никогда ничего не забывает. Обычно вечером мама дает ему лакомство. Если забудет – собачка сидит возле того места, где лежит лакомство и молча ждет,

– признался Беленюк СМИ .

Как рассказал Жан Беленюк, Каспер очень любит ездить на авто, правда, только в вечернее время. Тогда он становится лапами на окно, и не отрываясь смотрит. Днем ему почему-то неинтересно.

Конечно же, Каспер примерил золотую медаль своего владельца. Борец 4 августа принес Украине долгожданную золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Песик Каспер Жана Беленюка / Фото с инстаграма casper_beleniuk, zhanbeleniuk

Посмотрите Домашние любимцы футболистов сборной Украины: фотоподборка

Что это за порода

У Жана Беленюка китайская хохлатая собака. Эти собачки имеют тысячелетнюю историю происхождения.

Китайские хохлатые имеют пучки волос на голове, ушах, лапах и хвосте. Они являются представителями гипоаллергенных пород и часто становятся спутниками жизни аллергиков.

Эти собаки, как правило, очень любящие и ласковые, хотя одновременно являются энергичными сорвиголовами.

Они весят в среднем около 5 килограммов, но при этом достаточно бесстрашные и будут верно охранять своего хозяина.

Хохлатые хорошо поддаются дрессировке и сильно зависят от человека. Они не любят оставаться в одиночестве.