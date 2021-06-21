Футболисты активно делятся фотографиями своих собак и кошек в инстаграм. Больше всего наши спортсмены любят собак, но некоторые все же предпочитают котам или даже имеют двух животных.

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Любимые животные футболистов сборной Украины на Евро-2020

Чуть ли не самыми популярными в сети есть французские бульдоги полузащитника Александра Зинченка. Они смотрят футбол с Александром и его женой Владой Седан. Также болеют за английский футбольный клуб Manchester City, за который играет Зинченко. Более того, спортсмен даже играет с ними в футбол.

Животные также очень ждут Зинченко дома и феерично встречают. 

Когда оставил дома своих детей одних на 8 часов,
 подписал видео встречи футболист.

Также Александр Зинченко занимается с ними спортом.

 

У вратаря Андрея Пятов дома живет большая рыжая кошка. Обычно ее фотографиями делится жена футболиста и мать его 4 детей Юлия Пятова.

В одном из постов Юлия написала, что кошку зовут Симба. Она породы мейн-кун, которая славится своей неприхотливостью и выносливостью. 

Никогда не думала, что кот может приносить столько радости,
отметила Юлия.

 

Вратарь сборной Анатолий Трубин опубликовал фото собаки и кота. Он также спросил подписчиков, какому домашнему животному они отдают предпочтение.

 

У защитника Сергея Кривцова дома живет рыжий кот. Поздравляя подписчиков с праздником, спортсмен опубликовал фото с семьей и домашним животным. Он в шутку заметил, что "при создании фото ни один кот не пострадал".

 

Об их коте также рассказывает жена Юлия. Оказывается его называют Персик.

Я никогда не думала, что может быть такая любовь к коту, и кот может быть настолько общительным, любящим и терпя,
– написала Юлия.

Женщина вспомнила, что Сергей когда-то говорил якобы в его доме никогда не будет кота, а теперь сам вициловуе его и заставляет брать с собой в спальню на ночь. 

Девушка Ильи Забарного Ангелина (дочь жены шоумена Андрея Джеджулы) публиковала фото с белым котом. 

Александр Тимчик вместе с женой Кариной имеют дома французского бульдога. 

Видно из животным чаще всего гуляет именно жена известного защитника. 

Кстати, Екатерина каждый раз одевает собаку со вкусом. 

 

Обожает свою собаку и полузащитник Виктор Цыганков. Видимо он уделяет лабрадору Лаки много времени. Ведь даже поздравил собаку с днем ​​рождения и рассказал как сильно любит.

Благодарен жизни за то, что у меня есть такой прекрасный малыш. Каждый день ты даришь любовь, тепло и радость. Проживи лучше собачью жизнь, что только существует. Мы тебя очень сильно любим,
 чувственно написал Цыганков.

Он даже имеет картину с изображением лабрадора. 

Более того, Виктор Цыганков ест с собакой мороженое. 

Скорее всего в Ромеро Бонфима Марлоса, украинского футболиста бразильского происхождения, также есть домашнее животное. Судя по фото, с семьей живет сибирский хаски.

В семье нападающего Артема Беседина также есть собака. Жена Радмила Карафетова однажды написала, что это их член семьи.

 

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