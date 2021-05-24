Можливо, приклади цих зірок шоу-бізу надихнуть вас теж прихистити тваринку, яка потребує допомоги.

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Дженніфер Еністон врятувала цуцика у пандемію

Акторка восени 2020 року написала у своєму інстаграмі, що маленький песик Честерфілд буквально вкрав її серце. Песика Еністон прихистила завдяки організації Wagmor pets: її активісти шукають тварин, що опинилися у скруті, та прилаштовують їх у нові сім'ї.

Дуа Ліпа та Анвар Хадід взяли песика з притулку

Співачка та її хлопець-модель усиновили песика завдяки популярній у США фундації з усиновлення тварин. Вони назвали безпородного песика Декстером. Дуа Ліпа заявила фанам в інстаграмі, що він є просто ідеальним.

Зак Ефрон врятував собаку від евтаназії

Собаку Масу врятували прямо перед тим, як її вели у кабінет на евтаназію. Організація з адопції вирішила її забрати під свою опіку. Далі з нею зв'язався актор Зак Ефрон і повідомив, що прямо зараз готовий оформити усі необхідні документи, аби лише Масу не присипляли. Так вона опинилася у його домі.

У дописі він додав популярний хештег #adoptdontshop, що означає "прихисти, не купуй!".

Опра Вінфрі далеко не вперше бере собак із притулку

Опра – жінка, яка надзвичайно любить собак. У її дорослому житті була 21 собака, зокрема 11 одночасно. "Ніщо не робить мене щасливішим, ніж перебування з моїми собаками", – каже вона. У її родині є неабияке місце для тварин із притулку.

У 2009 році телеведуча взяла кокер-спанієля Сейді з притулку в Чикаго. Через рік вона повернулася до притулку, щоб усиновити ще двох – Лорен та Санні, теж спанієлів.

Ед Ширан врятував покинуте одномісячне кошеня

Британський співак взяв кошеня, яке викинули. Він завів улюбленцю твітер і той вмить став популярним. Ба більше, профіль неактивний із 2014 року, проте там і досі більше підписників, ніж можливо, у вас – понад 50 тисяч фоловерів!

Солістка Florence + the Machine завела компаньйона для запису альбому

Спывачка Флоренс Велч врятувала кота, щоб той склав їй компанію під час запису третього альбому. Співачка усиновила свого улюбленця з притулку для тварин у Лондоні. Вона, як і Ед Ширан, завела для котика твіттер. Там киця нібито сама публікує гарячі думки про свою маму та спостереження за світом з її точки зору.

Майлі Сайрус врятувала десяток тварин

Співачка і акторка Майлі Сайрус мала численну кількість собак та котів (і навіть свинею) протягом багатьох років. Багато з яких були усиновленими і врятованими. Особливий зв'язок Майлі мала зі своєю врятованою собакою Мері Джейн.

Коли улюблениця померла від раку, співачка присвятила їй журливу пісню.

Том Гарді брав свого врятованого песика на червону доріжку

Собака Тома Гарді Вудсток, чи скорочено – Вуді, була врятованою із притулку. Актор пропагував усиновлення тварин із притулків у просвітницькій кампанії PETA і навіть брав із собою улюбленця на червону доріжку.



Песик поруч із Томом Гарді та Емілі Браунінг / Фото Дейва Хогана

Вупі Ґолдберг прихистила кошеня, яке викинули з вікна авто

Акторка взяла участь у програмі "The View", куди принесли кошеня. Малюка хтось нещадно викинув з авто на міст Верразано. Вупі одразу ж закохалася у малого і вирішила забрати його собі.