Музичний геній та вокаліст гурту Queen полюбляв котиків дуже сильно. Він мав 2 улюбленців: Тома і Джері та увесь час телефонував додому дізнатися, як там котики, коли був на гастролях.
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Фредді обожнював кішок / Фото з відкритих джерел
Тома і Джері подарувала Фредді подруга, Мері Остін. Вона доглядала котиків, коли зірки не було вдома й навіть тримала телефонну слухавку біля котячих вух – щоб ті могли почути свого хазяїна.
Для Фредді кішки були сім'єю / Фото з відкритих джерел
За усе життя у Фредді жило близько 10 кішок. Він ставився до них, як до дітей. Кожен котик навіть мав власну різдвяну шкарпетку, куди ховають подарунки.
Кішкам дарували подарунки на Різдво / Фото з відкритих джерел
Мерк'юрі з улюбленицею / Фото з відкритих джерел
Однією з найвідоміших кішок була Даліла. Вона була досить норовливою та впертою, але до Мерк'юрі завжди стрибала на коліна.
Кішка Даліла / Фото з відкритих джерел
В останньому альбомі, записаному Фредді разом із Queen є навіть композиція, присвячена кішці Далілі.
Улюбленці зірки / Фото з відкритих джерел
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Фредді у жилеті з кішками / Фото з відкритих джерел