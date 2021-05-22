Музичний геній та вокаліст гурту Queen полюбляв котиків дуже сильно. Він мав 2 улюбленців: Тома і Джері та увесь час телефонував додому дізнатися, як там котики, коли був на гастролях.

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Фредді обожнював кішок
Фредді обожнював кішок / Фото з відкритих джерел

Тома і Джері подарувала Фредді подруга, Мері Остін. Вона доглядала котиків, коли зірки не було вдома й навіть тримала телефонну слухавку біля котячих вух – щоб ті могли почути свого хазяїна.

Для Фредді кішки були сім'єю
Для Фредді кішки були сім'єю / Фото з відкритих джерел

За усе життя у Фредді жило близько 10 кішок. Він ставився до них, як до дітей. Кожен котик навіть мав власну різдвяну шкарпетку, куди ховають подарунки.

Кішкам дарували подарунки на Різдво
Кішкам дарували подарунки на Різдво / Фото з відкритих джерел

Мерк'юрі з улюбленицею
Мерк'юрі з улюбленицею / Фото з відкритих джерел

Однією з найвідоміших кішок була Даліла. Вона була досить норовливою та впертою, але до Мерк'юрі завжди стрибала на коліна.

Кішка Даліла
Кішка Даліла / Фото з відкритих джерел

В останньому альбомі, записаному Фредді разом із Queen є навіть композиція, присвячена кішці Далілі.

Улюбленці зірки
Улюбленці зірки / Фото з відкритих джерел

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Фредді у жилеті з кішками
Фредді у жилеті з кішками / Фото з відкритих джерел