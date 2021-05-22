Музыкальный гений и вокалист группы Queen любил кошек очень сильно. Он имел 2 любимцев: Тома и Джерри и все время звонил домой узнать, как там котики, когда был на гастролях.

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Фредди обожал кошек / Фото из открытых источников

Тома и Джерри подарила Фредди подруга, Мэри Остин. Она ухаживала за котиками, когда звезды не было дома и даже держала телефонную трубку у кошачьих ушей – чтобы те могли услышать своего хозяина.



Для Фредди кошки были семьей / Фото из открытых источников

За всю жизнь у Фредди жило около 10 кошек. Он относился к ним, как к детям. Каждый котик даже имел собственный рождественский носок, куда прячут подарки.



Кошкам дарили подарки на Рождество / Фото из открытых источников



Меркьюри с любимицей / Фото из открытых источников

Одной из самых известных кошек была Далила. Она была довольно своенравной и упрямой, но к Меркьюри всегда прыгала на колени.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.



Кошка Далила / Фото из открытых источников

В последнем альбоме, записанном Фредди вместе с Queen есть даже композиция, посвященная кошке Далиле.



Любимцы звезды / Фото из открытых источников

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