Музыкальный гений и вокалист группы Queen любил кошек очень сильно. Он имел 2 любимцев: Тома и Джерри и все время звонил домой узнать, как там котики, когда был на гастролях.
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Фредди обожал кошек / Фото из открытых источников
Тома и Джерри подарила Фредди подруга, Мэри Остин. Она ухаживала за котиками, когда звезды не было дома и даже держала телефонную трубку у кошачьих ушей – чтобы те могли услышать своего хозяина.
Для Фредди кошки были семьей / Фото из открытых источников
За всю жизнь у Фредди жило около 10 кошек. Он относился к ним, как к детям. Каждый котик даже имел собственный рождественский носок, куда прячут подарки.
Кошкам дарили подарки на Рождество / Фото из открытых источников
Меркьюри с любимицей / Фото из открытых источников
Одной из самых известных кошек была Далила. Она была довольно своенравной и упрямой, но к Меркьюри всегда прыгала на колени.
Кошка Далила / Фото из открытых источников
В последнем альбоме, записанном Фредди вместе с Queen есть даже композиция, посвященная кошке Далиле.
Любимцы звезды / Фото из открытых источников
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Фредди в жилете с кошками / Фото из открытых источников