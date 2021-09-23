У Каспера Беленюка на сторінці вже понад 600 підписників. Сторінка існує ще з 2018 року: Жан створив її, аби його власна стрічка не була в полоні улюбленця.
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Песик Жана Беленюка Каспер
31 серпня 2021 року Каспер відзначив 12 День народження. У його родині песик з'явився майже незаплановано: заводчиця привезла цуценя "просто подивитися" і не наполягала на усиновленні. Втім, така приманка спрацювала і Каспер залишився у Беленюків.
Каспер дуже хитрий і ніколи нічого не забуває. Зазвичай ввечері мама дає йому смаколик. Якщо забуде – песик сидить біля того місця, де лежить смаколик і мовчки чекає,
– зізнався Беленюк ЗМІ.
Як розповів Жан Беленюк, Каспер дуже любить їздити на авто, щоправда, лише у вечірній час. Тоді він стає лапами на вікно, і не відриваючись дивиться. Удень йому чомусь нецікаво.
Звісно ж, Каспер приміряв золоту медаль свого власника. Борець 4 серпня приніс Україні довгоочікувану золоту медаль на Олімпіаді у Токіо.
Песик Каспер Жана Беленюка / Фото з інстаграму casper_beleniuk, zhanbeleniuk
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Що це за порода
- У Жана Беленюка китайська чубата собака. Ці песики мають тисячолітню історію походження.
- Китайські чубаті мають пучки волосся на голові, вухах, лапах і хвості. Вони є представниками гіпоалергенних порід і часто стають супутниками життя алергіків.
- Ці собаки, як правило, дуже люблячі та ласкаві, хоч водночас є енергійними шибайголовами.
- Вони важать у середньому близько 5 кілограмів, але при цьому досить безстрашні й будуть вірно охороняти свого господаря.
- Чубаті добре піддаються дресируванню і сильно залежать від людини. Вони не люблять залишатися на самоті.