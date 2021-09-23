У Каспера Беленюка на сторінці вже понад 600 підписників. Сторінка існує ще з 2018 року: Жан створив її, аби його власна стрічка не була в полоні улюбленця.

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Песик Жана Беленюка Каспер

31 серпня 2021 року Каспер відзначив 12 День народження. У його родині песик з'явився майже незаплановано: заводчиця привезла цуценя "просто подивитися" і не наполягала на усиновленні. Втім, така приманка спрацювала і Каспер залишився у Беленюків.

Каспер дуже хитрий і ніколи нічого не забуває. Зазвичай ввечері мама дає йому смаколик. Якщо забуде – песик сидить біля того місця, де лежить смаколик і мовчки чекає,

– зізнався Беленюк ЗМІ.

Як розповів Жан Беленюк, Каспер дуже любить їздити на авто, щоправда, лише у вечірній час. Тоді він стає лапами на вікно, і не відриваючись дивиться. Удень йому чомусь нецікаво.

Звісно ж, Каспер приміряв золоту медаль свого власника. Борець 4 серпня приніс Україні довгоочікувану золоту медаль на Олімпіаді у Токіо.

Песик Каспер Жана Беленюка / Фото з інстаграму casper_beleniuk, zhanbeleniuk

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Що це за порода

У Жана Беленюка китайська чубата собака. Ці песики мають тисячолітню історію походження.

Китайські чубаті мають пучки волосся на голові, вухах, лапах і хвості. Вони є представниками гіпоалергенних порід і часто стають супутниками життя алергіків.

Ці собаки, як правило, дуже люблячі та ласкаві, хоч водночас є енергійними шибайголовами.

Вони важать у середньому близько 5 кілограмів, але при цьому досить безстрашні й будуть вірно охороняти свого господаря.

Чубаті добре піддаються дресируванню і сильно залежать від людини. Вони не люблять залишатися на самоті.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.