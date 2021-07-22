Домашние животные дарят нам множество приятных эмоций. Они готовы всегда быть рядом и никогда не предадут. Но есть хвостики с определенными психологическими синдромами, для которых ждать своего хозяина становится навязчивой идеей.

Узнайте Purina Graduate Program: как стать специалистом в области ветеринарии и бизнеса



Песик Тоби / Скриншот / @spaik_toby

Такой диагноз имеет и собака Тоби из Перу. Он может целый день сидеть на балконе и выглядывать, когда придет его хозяин.

Тоби больше всего любит своего "папу" и трудно выдерживает разлуку с ним. Песика никогда не оставляют одного – у него есть брат Спайк, а также дома находятся другие члены семьи. Но он все равно только грустно смотрит из окна: "Когда же придет хозяин?".



Собака ждет на балконе целый день / Скриншот / @spaik_toby

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Так Тоби ждет своего человека / Скриншоты / @spaik_toby

Владелец Тоби пытается брать песика с собой везде, куда только можно. Но все же есть места, в которые они не могут пойти вместе. И тогда животное занимает свое место на балконе и смотрит в направлении, куда пошел его хозяин.



Тоби и его человек / Скриншот / @spaik_toby

Тоби высматривает своего хозяина

Несмотря на такой синдром, жизнь собаки счастливая и разнообразная. Она проводит много времени с семьей и своим другом – маленькой песиком. Хозяева водят своих любимцев на пляж, берут на прогулки и балуют вкусностями.



Счастливый Тоби и его хозяин / Скриншот / @spaik_toby

Когда владелец, наконец, приходит домой, счастливый Тебе засыпает, потому что чувствует себя в безопасности и счастливым.

Трогательно Спасенные и осиротевшие бэмби подружились с котенком: милые фото и видео