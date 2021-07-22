Домашні тварини дарують нам безліч приємних емоцій. Вони готові завжди бути поруч і ніколи не зрадять. Але є хвостики з певними психологічними синдромами, для яких чекати на свого господаря стає нав'язливою ідеєю.

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Песик Тобі / Скриншот / @spaik_toby

Такий діагноз має і песик Тобі з Перу. Він може цілий день сидіти на балконі й виглядати, коли прийде його господар.

Тобі понад усе полюбляє свого "татка" й важко витримує розлуку із ним. Песика ніколи не залишають самого – у нього є брат Спайк, а також вдома перебувають інші члени родини. Але він все одно тільки сумно дивиться з вікна: "Коли ж прийде господар?".



Собака чекає на балконі цілий день / Скриншот / @spaik_toby

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Так Тобі виглядає свою людину / Скриншоти / @spaik_toby

Власник Тобі намагається брати песика із собою скрізь, куди тільки можна. Але все ж є місця, в які вони не можуть піти разом. І тоді тварина займає своє місце на балконі й дивиться у напрямку, куди пішов його господар.



Тобі і його людина / Скриншот / @spaik_toby

Так Тобі чекає на свого господаря

Попри такий синдром, життя собаки щасливе й різноманітне. Він проводить багато часу із сім'єю та своїм другом – маленьким песиком. Господарі водять своїх улюбленців на пляж, беруть на прогулянки й тішать смаколиками.



Щасливий Тобі і його господар / Скриншот / @spaik_toby

Коли власник, зрештою, приходить додому, щасливий Тобі засинає, бо почувається в безпеці й щасливим.

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Тобі й Спайк на пляжі / Скриншот / @spaik_toby