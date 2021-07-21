У Бельгії діє ціла організація, яка займається порятунком крихітних оленят-бембі. Вони залучають спецтехніку і дрони для пошуку тих оленів, які опинилися у біді.
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Бембі-сирітки
Як і герой мультфільму, маленькі оленята-бембі залишилися сирітками. Троє красунчиків втратили маму, яку збило авто. Про втрату дізналися активісти організації Sauvons Bambi Belgique. Малюків під опіку забрала одна із екоактивісток до свого притулку.
Там малята швидко акліматизувалися і перестали стресувати. Вони добре їдять і веселяться та набирають вагу. Коли малята підростуть, їх випустять на волю.
Троє оленят, що залишилися без мами / Фото з Sauvons Bambi Belgique
У притулку вони навіть знайшли собі нового друга – смугасте кошеня. Він тулиться до парнокопитних друзів, проводить з ними весь час і навіть спить.
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Кошеня і бембі-сирітки / Фото з Sauvons Bambi Belgique
Як Sauvons Bambi Belgique рятують оленят
- Це організація волонтерів та активістів, яких турбує знищення у природі оленів.
- За допомогою дронів вони обстежують поля фермерів перед косінням трави, оранням поля та іншого.
- Тобто власник поля телефонує до організації, перш ніж запустити трактор. Над полем пролітає коптер, який фіксує, чи є на ньому тварини.
Олень, який живе на волі і має маячок у вусі для відстежування/ Фото з Sauvons Bambi Belgique
- Перш ніж завести техніку, тваринок вилучають, відлякують чи просто забирають подалі від небезпеки.
- До того ж організація робить перепис тварин у природних заповідниках та на рівнинах.