У Бельгії діє ціла організація, яка займається порятунком крихітних оленят-бембі. Вони залучають спецтехніку і дрони для пошуку тих оленів, які опинилися у біді.

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Бембі-сирітки

Як і герой мультфільму, маленькі оленята-бембі залишилися сирітками. Троє красунчиків втратили маму, яку збило авто. Про втрату дізналися активісти організації Sauvons Bambi Belgique. Малюків під опіку забрала одна із екоактивісток до свого притулку.

Там малята швидко акліматизувалися і перестали стресувати. Вони добре їдять і веселяться та набирають вагу. Коли малята підростуть, їх випустять на волю.



Троє оленят, що залишилися без мами / Фото з Sauvons Bambi Belgique

У притулку вони навіть знайшли собі нового друга – смугасте кошеня. Він тулиться до парнокопитних друзів, проводить з ними весь час і навіть спить.

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Кошеня і бембі-сирітки / Фото з Sauvons Bambi Belgique

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Як Sauvons Bambi Belgique рятують оленят

Це організація волонтерів та активістів, яких турбує знищення у природі оленів.

За допомогою дронів вони обстежують поля фермерів перед косінням трави, оранням поля та іншого.

Тобто власник поля телефонує до організації, перш ніж запустити трактор. Над полем пролітає коптер, який фіксує, чи є на ньому тварини.



Олень, який живе на волі і має маячок у вусі для відстежування/ Фото з Sauvons Bambi Belgique