В Бельгии действует целая организация, которая занимается спасением крошечных оленят-бэмби. Они привлекают спецтехнику и дроны для поиска тех оленей, которые оказались в беде.
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Бэмби-сироты
Как и герой мультфильма, маленькие оленята-бэмби остались сиротками. Трое красавчиков потеряли маму, которую сбила машина. О потере узнали активисты организации Sauvons Bambi Belgique. Малышей под опеку забрала одна из экоактивисток в свой приют.
Там малыши быстро акклиматизировались и перестали нервничать. Они хорошо едят и веселятся, и набирают вес. Когда малыши подрастут, их выпустят на волю.
Трое оленят, оставшихся без мамы / Фото с Sauvons Bambi Belgique
В приюте они даже нашли себе нового друга – полосатого котенка. Он прислоняется к парнокопытным друзьям, проводит с ними все время и даже спит.
Как в Бельгии оленята подружились с котенком: смотрите видео
Котенок и бэмби-сиротки / Фото с Sauvons Bambi Belgique
Как Sauvons Bambi Belgique спасают оленят
- Это организация волонтеров и активистов, которых беспокоит уничтожение в природе оленей.
- С помощью дронов они обследуют поля фермеров перед покосом травы, вспахиванием поля и другим.
- То есть владелец поля звонит в организацию, прежде чем запустить трактор. Над полем пролетает коптер, который фиксирует, есть ли на нем животное.
Олень, живущий на свободе имеет маячок в ухе для отслеживания / Фото с Sauvons Bambi Belgique
- Прежде чем завести технику, животных изымают, отпугивают или просто забирают подальше от опасности.
- К тому же организация делает перепись животных в природных заповедниках и на равнинах.