В Бельгии действует целая организация, которая занимается спасением крошечных оленят-бэмби. Они привлекают спецтехнику и дроны для поиска тех оленей, которые оказались в беде.

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Бэмби-сироты

Как и герой мультфильма, маленькие оленята-бэмби остались сиротками. Трое красавчиков потеряли маму, которую сбила машина. О потере узнали активисты организации Sauvons Bambi Belgique. Малышей под опеку забрала одна из экоактивисток в свой приют.

Там малыши быстро акклиматизировались и перестали нервничать. Они хорошо едят и веселятся, и набирают вес. Когда малыши подрастут, их выпустят на волю.



Трое оленят, оставшихся без мамы / Фото с Sauvons Bambi Belgique

В приюте они даже нашли себе нового друга – полосатого котенка. Он прислоняется к парнокопытным друзьям, проводит с ними все время и даже спит.

Как в Бельгии оленята подружились с котенком: смотрите видео



Котенок и бэмби-сиротки / Фото с Sauvons Bambi Belgique

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Как Sauvons Bambi Belgique спасают оленят

Это организация волонтеров и активистов , которых беспокоит уничтожение в природе оленей.

С помощью дронов они обследуют поля фермеров перед покосом травы, вспахиванием поля и другим.

То есть владелец поля звонит в организацию, прежде чем запустить трактор. Над полем пролетает коптер, который фиксирует, есть ли на нем животное.



Олень, живущий на свободе имеет маячок в ухе для отслеживания / Фото с Sauvons Bambi Belgique